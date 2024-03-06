Rüya Ersavcı, 'İstemiyorum' adlı tekli ile sadece müzik dünyasında değil,aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak kadın hakları mücadelesine destek olmayı hedefliyor. Ersavcı'nın bu güçlü duruşu, müzikseverleri sadece melodisiyle değil, aynı zamanda içerdiği anlamlı mesajlarla da etkilemeye devam ediyor.

"İstemiyorum" 8 Mart’ta tüm dijital platformlarda!