'Rüya Gibi'de Aydan, Emir'i ele verdi
SHOW TV'de ekrana gelen 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin dikkat çeken sahnelerinden biri Emir'in Aydan'a veda etmesi oldu
SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle nefesleri kesti. Dizi, sosyal medyada #RüyaGibi etiketiyle 7 saat 20 dakika, X’in TT listesinde yer alarak izleyicilerden beğeni dolu yorumlar aldı.
'RÜYA GİBİ’NİN 8'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Dizinin yayınlanan bölümünde; Emir’in düşmanı Bora’nın; Aydan’ı hapishanedeki ağabeyi üzerinden tehdit etmesi olayların fitilini ateşledi. Aydan, Bora ile yaşadıklarını Fiko ve Çido’ya anlatarak yardım isterken Emir; Boris ve Bora’dan kaçmak için oteli boşaltmaya başladı. Fiko ve Çido’nun yardımlarıyla hazırlanan Aydan, Bora’nın verdiği emirleri yerine getirmek için Emir’le buluştu. Çiçeğinin içine yerleştirdiği telefonla Emir’in yeni mekânını Bora’nın öğrenmesini sağlayan Aydan’a, Emir’in veda etmesi dikkatleri çekti.
Aydan, kızlara tehdit edildiğini anlattı;
Aydan, Emir’e ihanet ediyor;
Yasemin’le nişanı bozan Efe ve Çido’nun romantik anlarının ekrana geldiği bölümde Efe’nin, Yasemin’den ayrılmasıyla ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.
Efe ve Çido’nun romantik gecesi;
Hastaneden taburcu olan Ela’nın tedavisi Emir’in; Aydan, Çido ve Fiko için hazırlattığı yeni evlerinde devam etti. Heyecan dolu bölümde Ela, gözlerini açtığında karşısında Sezen’i görünce yeniden şoka girdi. Ela’nın durumu herkesi üzerken parçaları birleştiren Mete, Sezen’den şüphelenmeye başladı.
Ela kaza gününü ve Sezen’i hatırladı;
Bora’nın, Komiser Efe ile yaptığı anlaşmayla itirafçı olduğu ortaya çıktı. Aydan’ı kullanarak Emir’in yeni yerini öğrenen Bora yurt dışına kaçarak Aydan’ı da yanında götürmek istedi. Bölümün final sahnesinde Komiser Efe, Bora’dan aldığı konumla Emir’in mekanı perili köşke büyük bir operasyon düzenledi. Nefeslerin tutulduğu bölümde Aydan’ın, Bora ile kaçmak üzere bavullarını hazırlayarak, Çido ve Fiko’ya, Emir’i ele verdiğini açıklaması bölümün final sahnesine damga vurdu.
Bora, Efe Komiser’e Emir’in saklandığı yeri söyledi;
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!
Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Emir ve Aydan bir araya gelirken Zahide Melek’in Bora ile çalıştığı ortaya çıkıyor. Emir ve Komiser Efe’nin buluşması akıllarda soru işareti bırakırken Aydan, Sezen hakkındaki gerçeği öğreniyor. Ayağa kalkan Ela, kazayı Berk ve Sezen’in yaptığını Efe’ye anlatıyor. Kazanın suçunun Sezen’e atılacağını öğrenen Aydan şoke olurken, Berk’in Tarık’ı yaralaması yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.