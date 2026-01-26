'Rüya Gibi'de Aydan, Emir'i ele verdi

SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam yayınlanan bölümüyle nefesleri kesti. Dizi, sosyal medyada #RüyaGibi etiketiyle 7 saat 20 dakika, X’in TT listesinde yer alarak izleyicilerden beğeni dolu yorumlar aldı.

'RÜYA GİBİ’NİN 8'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Emir’in düşmanı Bora’nın; Aydan’ı hapishanedeki ağabeyi üzerinden tehdit etmesi olayların fitilini ateşledi. Aydan, Bora ile yaşadıklarını Fiko ve Çido’ya anlatarak yardım isterken Emir; Boris ve Bora’dan kaçmak için oteli boşaltmaya başladı. Fiko ve Çido’nun yardımlarıyla hazırlanan Aydan, Bora’nın verdiği emirleri yerine getirmek için Emir’le buluştu. Çiçeğinin içine yerleştirdiği telefonla Emir’in yeni mekânını Bora’nın öğrenmesini sağlayan Aydan’a, Emir’in veda etmesi dikkatleri çekti.

Aydan, kızlara tehdit edildiğini anlattı;

Aydan, Emir’e ihanet ediyor;

Yasemin’le nişanı bozan Efe ve Çido’nun romantik anlarının ekrana geldiği bölümde Efe’nin, Yasemin’den ayrılmasıyla ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

Efe ve Çido’nun romantik gecesi;

Hastaneden taburcu olan Ela’nın tedavisi Emir’in; Aydan, Çido ve Fiko için hazırlattığı yeni evlerinde devam etti. Heyecan dolu bölümde Ela, gözlerini açtığında karşısında Sezen’i görünce yeniden şoka girdi. Ela’nın durumu herkesi üzerken parçaları birleştiren Mete, Sezen’den şüphelenmeye başladı.