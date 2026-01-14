Habertürk
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'de; Aydan karanlık dünyanın yüzüyle karşılaştı

        Aydan, karanlık dünyanın yüzüyle karşılaştı

        'Rüya Gibi', dün akşam sürükleyici bölümüyle ekrana geldi. Emir'in kurduğu oyunu oynayan Aydan'ın gözünden Zahide Melek ile Emir'in yakınlığını kaçmadı

        Giriş: 14.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:26
        Karanlık dünyanın yüzüyle karşılaştı
        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam sürükleyici bölümüyle ekrana geldi.

        Dizi sosyal medyada; #RüyaGibi etiketiyle 4 saat 30 dakika, Aydan 4 saat 15 dakika, Aymir 40 dakika, Efdem ise 30 dakika X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

        'RÜYA GİBİ'NİN 7'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; gözler Hanımeli Kuaförü’nün sahibindeyken Emir kusursuz planıyla Zahide Melek’i salona gönderdi. Aydan; Hayriye, Komiser Efe ve Pelin Çelebi’ye Zahide Melek’i patronu olarak tanıştırarak meraklarını gidermeyi başardı. Emir’in kurduğu oyunu oynayan Aydan’ın gözünden Zahide Melek’le, Emir’in yakınlığını kaçmadı.

        Aydan, merakla beklenen patronunu tanıttı;

        Aydan için harekete geçen Emir, Sezen’i kurtarmak için Pelin Çelebi’nin adamı Murat’ı, Komiser Efe ile anlaşma yaparak adalete teslim etti. Murat’ın, Komiser Efe’ye suçu üstlenerek ifade vermesi hem Sezen’in hem de Berk’in hayatını kurtarmış oldu. Emir, kendi elleriyle hazırladığı kahvaltıya Aydan’ı davet etti. Aydan ve Emir’in arasındaki çekimin dikkat çektiği bölümde Emir, zor günlerden geçtiklerini söyleyerek Aydan’a dikkatli olması için uyarıda bulundu.

        Emir, Aydan’a kahvaltı hazırladı;

        Komiser Efe, kurduğu oyunla Murat’ı Çiğdem’le yüzleştirdi. İkilinin yakınlaşmaya başladığı bölümde Çiğdem, teşekkür etmek için Efe’yi akşam yemeğine davet etti fakat Efe’nin, Yasemin’le aynı akşam nişanının yapılacağını öğrendiğinde yıkıldı.

        Çiğdem, Efe’nin nişanlanacağını öğrendi;

        Aydan’ı kıskanan Emir, Tarık’ın karşısına çıktı. Aydan için deşifre olmayı göze alan Emir’in, Tarık’a adeta meydan okuması tansiyonu yükseltti. Bölümün final sahnesinde ise Boris’in, Emir’in yerine geçirmek istediği Bora, Aydan’ın evini basarak kendisi için çalışmasını istedi. Bora’nın, Aydan’ı hapiste olan ağabeyi üzerinden tehdit etmesi karanlık dünyada başlayacak büyük savaşın sinyalini verdi.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Yayınlanan yeni bölüm tanıtımda Tarık, Emir’e borçlanırken Çiğdem ve Komiser Efe arasındaki aşk filizlenmeye başlıyor. Heyecan dolu tanıtımda Bora’nın tehdit ettiği Aydan’ın, Emir’le mi yoksa Bora’yla mı işbirliği yapacağı merak konusu oluyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı, saat 20.00’de SHOW TV’de.

