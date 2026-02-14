'Rüya Gibi'den yeni ön izleme sahnesi
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 11'inci bölümünden 2'nci ön izleme sahnesi paylaşıldı
Giriş: 14.02.2026 - 10:49 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:49
SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı.
'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.
