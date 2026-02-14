Canlı
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'den yeni tanıtım

        'Rüya Gibi'den yeni ön izleme sahnesi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 11'inci bölümünden 2'nci ön izleme sahnesi paylaşıldı

        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 10:49 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:49
        'Rüya Gibi'den yeni ön izleme sahnesi
        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        Bakan Gürlek: "Yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için önemli adımlar atacağız"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla kurul üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gürlek, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile birlikte özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için önemli adımlar atacağız" dedi. (IHA)

