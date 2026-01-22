Habertürk
Habertürk
        'Rüya Gibi'den yeni tanıtım: Kıyamet kopacak

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 8'inci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı

        Giriş: 22.01.2026 - 17:56 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:56
        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den ihanet, intikam ve büyük sırların gün yüzüne çıkacağı bir tanıtım daha yayınladı.

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Bora’nın Aydan’a Emir’i ele geçireceklerini itiraf etmesiyle büyük bir hesaplaşmanın fitili ateşlenirken, nişan arifesindeki Efe, Yasemin’e ayrılma kararını açıklıyor.

        Emir gizli planını hayata geçirmeye çalışsa da, Bora’nın desteğiyle Efe’nin onu suçüstü yakalama hamlesi olayların seyrini değiştiriyor. Köşeye sıkışan Aydan ise Bora’nın tüm isteklerini yerine getirdiğini Çido ve Fiko’ya itiraf etmek zorunda kalıyor.

        Tanıtımın finalinde Çido, Ela’nın iyileşmesinin sevincini yaşarken, Ela’nın Yeliz’i karşısında görmesiyle yaşadığı kriz büyük bir kaosa dönüşüyor.

        'Rüya Gibi' yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        Çağla Şikel: Aşka gözüm kapalı

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Çağla Şıkel oldu. Şıkel, programda samimi açıklamalarda bulundu

