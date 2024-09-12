Rüya sandı, cinayet çıktı!
Olay, Antalya'da yaşandı. Boşanma davası açtığı eşi için uzaklaştırma kararı çıkartan güzellik uzmanı kadın ölüme uykuda yakalandı. Gizlice eve giren cani kocası onu 5 kurşunla hayattan kopardı. O sırada kızı yan odadaydı. Silah seslerini duydu ama rüya sanıp uyumaya devam etti. Rüya olmadığını sabah annesini kanlar içinde görünce anladı.
Giriş: 12.09.2024 - 21:55 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:55
Olay, Antalya'da yaşandı.
Boşanma davası açtığı eşi için uzaklaştırma kararı çıkartan güzellik uzmanı kadın ölüme uykuda yakalandı.
Gizlice eve giren cani kocası onu 5 kurşunla hayattan kopardı.
O sırada kızı yan odadaydı.
Silah seslerini duydu ama rüya sanıp uyumaya devam etti.
Rüya olmadığını sabah annesini kanlar içinde görünce anladı.
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