Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Birinin Yandığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yangında Zarar Görmek Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada birinin yandığını görmek ne anlama gelir? Rüyada yangında zarar görmek anlamı nedir?

Uyku sırasında görülen görüntüler bilinçaltının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır. Rüya olarak adlandırılan bu görüntülere günlük hayattan pek çok konu dahil olabilir. Rüyalar, rüya âlimleri tarafından çeşitli anlamlara gelecek şekilde yorumlanır. Yorumlanan rüyalar arasında yangın, yangında zarar görmek gibi konular da bulunur. Peki, rüyada birinin yandığını görmek ne anlama gelir, yangında zarar görmek hayırlı bir rüya mıdır gelin birlikte bakalım.

Rüyada Birinin Yandığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yangında Zarar Görmek Anlamı Nedir?
HABERTURK.COM

Uyku sırasında görülen rüyaların hayırlı ve hayırlı olmayan tabirleri bulunur. Hayırlı rüyalar kişilerin yaşamı sırasında hayırlı işler yapacağına, güzel günler yaşayacağına delalet ederken; hayırlı olmayan rüyalar yaşanacak zor günleri, içsel sıkıntıları, tehlikeleri işaret eder. Rüya yorumu yapan âlimler, rüyada birinin yanmasını hayırlı olmayan rüyalar arasında yorumlar.

Rüyada Birinin Yandığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada birinin yandığını görmek, hayırlı olmayan rüya olarak nitelendirilir. Bu rüyayı gören kişi yakın zamanda ya çok üzücü bir olay yaşar ya da üzüleceği bir haber alır şeklinde delalet edilir. Rüya sahibi yaşadığı güzel günleri geride bırakarak sıkıntılı dolu bir döneme girer. Kişi bu zorlu günleri üzüntü içerisinde geçirir şeklinde tabir olur.

Rüyada birinin yandığını gören kişi yeni bir ilişkiye adım atar. Fakat bu ilişkide işler istediği gibi yolunda gitmez ve rüya sahibinin üzüleceği olaylar yaşanır. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin maneviyatı zarara uğrar yorumu yapılmaktadır.

Rüyada birinin yanarken görülmesi psikolojik açıdan da yorumlanmaktadır. Bu yorumlara bakıldığında rüya sahibinin kalbinin kıran ne kadar sorun var ise hepsinden uzaklaşır şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi borçlarından kurtularak güzel ve hayırlı olan işlere imza atar tabiri yapılır.

Rüyada Yangında Zarar Görmek

İnsanların hayatta birtakım korkuları bulunur ve bu korkular bilinçaltında yer edinir. Uyku sırasında bilinçaltında bulunan korkularımız açığa çıkarak rüyalarımızın ana konusu haline gelir. Rüyada yangından zarar görmek de genel olarak yanmaktan korkan kişilerin rüyalarında yer almaktadır.

Rüyada yangından zarar görmek, maddi sıkıntı ve hayattaki sıkıntılı süreci ifade eder. Rüya âlimlerine göre yangında zarar görmek elde bulunan parayı büyük mecralarda kaybetmek ile yorumlanır. Rüya sahibi maddi anlamda yaşadığı kayıplardan ötürü bir süre sıkıntıdan kurtulamaz şeklinde işaret olur.

Rüyanın olumlu anlamına bakıldığında ise; kişi hayatında neyi arzuluyorsa o bağlamda hareket ederek mutluluğu yakalar. İçerisinde bulunduğu sıkıntılı durumu kolayca atlatır ve huzurlu bir şekilde yaşamını devam ettirir yorumu yapılır.

Rüyada Birini Yanarken Görmek

Rüyada birini yanarken görmek, üzücü ve sıkıntı olaylarla tabir edilir. Rüya sahibi yaşadığı bir olay neticesinde hakim karşısına çıkar şeklinde delalet edilir. Rüyada birini yanarken görmek üzücü olaylar yaşanacağına işarettir. Rüyayı gören kişi hayatta birtakım kayıplar yaşar ve bu kayıplarını yerine koyması için uzun bir zaman geçmesi gerekir.

Rüyada birini yanarken görmenin olumlu anlamında ise; huzursuzluk yaşanan günlerin ardından ferahlığın geldiği yer alır. Rüyayı gören kişi geçmiş ve gelecek sıkıntılarından kurtulup iç huzurunu sonunda sağlar şeklinde delalet edilir. Birini yanarken görmek aynı zamanda kişinin insanlarla iç içe olduğu bir ortama gireceğine delalet olur.

Rüyada Yanmış Birini Görmek

Rüyada yanmış birini görmek, rüya sahibinin etrafında bulunan insanların tehlikeli olduğuna işaret eder. Kişinin çevresinde bulunan insanlar onun mutluluğunu istememektedir. Kişinin kötü duruma düşmesinin, sıkıntı yaşamasını arzu eder şeklinde tabir edilir. Rüya âlimlerine göre bu rüyayı gören kişiler çevrelerindeki insanlara dikkat etmeli, ne kadar arkadaşı varsa hepsini gözden geçirmelidir yorumunda bulunur.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kızılca kuyrukkakan, Mardin'de ilk kez objektife yakalandı
YAŞAM O ilimizde ilk kez fotoğraflandı! "Kolay bir çalışma ...
Yaralı sincaba vatandaştan şefkat eli
YAŞAM Yaralı sincaba vatandaştan şefkat eli
Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler
YAŞAM Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi?
Yıllardır kuruyan su kaynağından depremden sonra su çıktı
YAŞAM Yıllar önce kurumuştu... Depremden sonra su çıktı
Diyarbakır'da kelebek göçü başladı
YAŞAM Diyarbakır'da kelebek göçü
Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı
YAŞAM Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların ...
Depremden önce kendisini uyandıran köpeğini yanından ayırmıyor
YAŞAM Depremden önce uyandırmıştı... Yanından ayırmıyor
Baharla uyanan doğa Istranca Ormanları'nda renk cümbüşü sunuyor
YAŞAM Istranca Ormanları'nda renk cümbüşü
5 Haziran Hangi Burç? 5 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 5 Haziran burcu yükseleni, yorumu
4 Haziran Hangi Burç? 4 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 4 Haziran burcu yükseleni, yorumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.