Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Boks Yapmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Boks Maçına Çıkmak Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada boks yapmak ne anlama gelir? Rüyada boks maçına çıkmak anlamı nedir?

Uyku sırasında zihnimizde canlanan görüntüler rüya olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar rüyada gördüğü görüntülerin ne anlama geldiğini merak ederek araştırmaya koyulur. Rüya âlimleri rüya sırasında görülen konuları anlamlandırarak kişiye verdiği mesajı açığa çıkarır. Bir rüya birçok anlama gelecek şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada spor, boks, koşu yapmak rüyalara sıklıkla konu olur. Rüyada boks yapmak ne anlama gelir, rüya âlimleri tarafından nasıl yorumlanır birlikte bakalım.

Rüyada Boks Yapmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Boks Maçına Çıkmak Anlamı Nedir?
HABERTURK.COM

Rüyada boks yapmak, rüya yorumlayan kişiler tarafından hayırlı ve hayırlı olmayan anlamlara gelecek şekilde yorumlanmıştır. Rüyada boks yapmak rüya sahibinin son zamanlarda sıkıntılı bir ruh haline sahip olduğuna delalet eder. Aile hayatında yaşadığı sorunlar rüya sahibinin sıkıntıya düşmesine sebep olur. Aile hayatında huzursuzluk yaşayan kişi aynı şekilde iş hayatında da zorluklar çeker. İş ve aile hayatında yaşadığı sorunlar sebebiyle mutsuzluk hisseden rüya sahibi stresli bir dönem içindedir.

Rüyada Boks Yapmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada boks yaptığını gören kişi rüyanın verdiği mesajı merak eder. Rüya âlimlerine göre rüyada boks yapmak kararsızlık olarak ifade edebilir. Rüya sahibi iş hayatında yeni adımlar atmak ister ve bu konuda kararsızlık yaşar. Kişi yaşadığı kararsızlık duygusuyla sıkıntılı günler geçirir. Kişi iş hayatında yaşadığı sıkıntıyla birlikte aile hayatında da bazı sorunlarla karşılaşır.

Rüyada boks yaptığını ören kişi yaşadığı sıkıntılardan zaman içinde çevresinin de desteğiyle kurtulur. Rüya sahibi boks maçı sırasında kazanan taraf olursa aile ve iş hayatında istediği başarıyı elde eder. Fakat maçın sonucunda kaybeden taraf olursa iş hayatında sıkıntılı dönem geçirir şeklinde delalet edilir. İş ortamında yaşadığı sıkıntılar aile hayatına da yansır.

Başka bir rüya yorumuna göre; rüyada boks yapmak aile hayatında huzurun hâkim olacağına işaret olur. Rüya sahibi kalan hayatını huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirir şeklinde ifade olur. Rüyada boks yapmak kişinin dini ibadetlerini aksatmayacağına delalet edilir. Kişi kazandığı parayı hayır işlerinde kullanarak kendi iç huzurunu sağlamaya çalışır.

Rüyada boks yaptığını gören kişi çevresinde şaşkınlık yaratan kararlar verir şeklinde delalet edilir. Rüya sahibinin verdiği bu karar neticesinde üzerinde bulunan kısmetsizlik ve uğursuzluk ortadan kalkar. Kişi yaşamındaki sıkıntı ve engellerden kurtularak feraha erer.

Rüyada Boks Antrenmanı Yapmak

Rüyada boks antrenmanı yapmak, hayırlı ve bol kazanç olarak ifade edilir. Rüyada boks antrenmanı yapan kimsenin rızk kapısı açılır. Rüya sahibi evine ve çocuklarına gerektiği ilgi alakayı gösteremediği için üzüntü yaşar.

Rüyada boks antrenmanı yaptığını gören kişi hasta ise hastalıklardan kurtulur şeklinde delalet edilir. Rüya sahibi çevresinden borç alarak büyük borç altına girer. Kişi aldığı borçların ödemelerini geciktirerek maddi anlamda sıkıntılı bir sürece girer.

Rüyada Boks Maçına Çıkmak

Rüyada boks maçına çıkmak, rüya âlimleri tarafından hayırla yorumlanır. Rüyayı gören kişi hayatında bazı yenilikler yapar. Bu yenilikler arasında yeni bir eve çıkmak ve yeni bir şehre taşınmak yer alır. Kişi hayatında yaptığı yeniliklerle birlikte hayatında huzur hâkim olur.

Rüyada Boks Öğrenmeye Çalışmak

Rüyada boks öğrenmeye çalışmak, çevresinden para yardımı almaya işarettir. Farklı bir rüya yorumuna göre rüya sahibi iş hayatında yaptığı projelerle saygınlık kazanır. Rüya sahibi bir işe imza atar ve bu imza hayatının dönüm noktası olur.

Rüyada boks öğrenmeye çalışan kişinin sevdiği çevresiyle arası açılır. Aile hayatında yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle zor zamanlar yaşar şeklinde delalet edilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı
YAŞAM Trabzon'da nefes kesen manzara! Adeta maviye boyandı
Tunceli'de yaban keçileri kara yolunda görüntülendi
YAŞAM Tunceli'de yaban keçileri kara yolunda görüntülendi
20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
YAŞAM 20 binden fazla farenin 'kutsal' olduğuna inanıyorlar
Bahçesinde kitap okurken göz göze geldi... Neye uğradığını şaşırdı
YAŞAM Bahçesinde kitap okurken göz göze geldi... Neye ...
Bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor
YAŞAM Bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor
Dışarıda sipariş vermeden önce bunlara dikkat edin!
YAŞAM Dışarıda yemek yerken dikkat etmeniz gerekenler!
Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf turistleri bekliyor
YAŞAM Titus Tüneli ve Beşikli Mağara civarındaki esnaf ...
4 asırlık ahşap camideki 5.19'u gösteren saatin sırrı çözülemedi
YAŞAM 4 asırlık ahşap camideki 5.19'u gösteren saatin sırrı ...
İzmir'deki 'Gavur Mahallesi' sergisi vandalların hedefi oldu
YAŞAM Ahmet Güneştekin’in Gavur Mahallesi vandalların ...
Her biri için 5 saniye süreniz var! Bulanların IQ'su Einstein ile yarışır! Zekanızı test etmenin eğlenceli yolu - Zeka testi
YAŞAM Her biri için 5 saniye süreniz var! Farklı olanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.