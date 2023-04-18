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Bazı rüya âlimleri ise kişinin hayatında olumlu ilerleme kaydedildiğini göstermektedir demiştir. Rüyada bordo bir elbise almak, rüya tabircileri tarafından olumlu kabul edilir. Rüyasında bordo ve kadife kıyafetler giyen bir erkek için bu rüya olumlu olarak yorumlanır. Kadife ve bordo giysiler giymek, rüyayı görene bir teklif olarak yorumlanır. Kişiye yeni bir teklif veya haber gelecektir denmiştir. Ayrıca rüya sahibi elini atacağı her konuda başarılı olacaktır. Rüyada güzel bordo bir elbiseli bir kadın görmek, gören kişi için çok ani ve mutlu bir olayın gerçekleşeceğine ve çok önemli bir dileğinin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada Bordo Elbise Satın Almak Anlamı Nedir?

Rüyada bordo elbise görmek, mutluluğu ve hedeflerin gerçekleşmesini sembolize eder. Rüyada bordo elbise görmek, bekar kadınlar için evliliğe, genel olarak evli kadınlar için hamileliğe işaret eder. Rüyada bordo elbise giymek, rüyayı görenin mutlu günlere işaret eder. Rüyada bordo elbise satın almak anlamı nedir? Rüyada bordo elbise satın almak hamile bir kadın için yakında doğum yapacağına, yeni doğan bebeği için sevdiklerinin ve akrabalarının huzurunda büyük bir kutlama yapacağına delalettir. Bekar kimseler için bu rüya, ilişkiye başlama ve evlilik ile tabir olunur.

Rüyada bir kadının bordo bir elbise satın aldığını görmek, işteki başarısına veya kendi işinden büyük kazançlar elde etmesine delalet eder. Bu rüya aynı zamanda kadının ve ailesinin yaşam şartlarının düzeleceğine delalet eder. Evli bir kadının rüyasında gördüğü bordo elbise ne kadar güzelse kadının kocasına ve evine olan sevgisine ve onlara gösterdiği ilgiye işaret eder. Rüyada yeni bordo elbise görmek, rüya sahibinin hayırlı ve maddi menfaat elde edeceği yeni bir işe kavuşacağına, eski ve bordo renkte bir elbise ise, hastalığa, kıskançlığa ve kötü durumlara işaret eder.

Rüyada Eskimiş Bordo Elbise Giymek

Rüyada güzel ve yeni kıyafetler görmek, sağlıklı, neşeli, mutlu ve huzurlu, rahat, lüks ve konforlu bir hayat yaşamak demektir. Ancak kötü ve yıpranmış bir elbise görmek başarısızlığa, hastalığa, yoksulluğa ve üzüntüye işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre ticaretle uğraşan bir kimsenin rüyasında eski elbise görmesi, büyük bir mali kayba maruz kalacağına ve genel olarak ticaretini kaybetme ihtimalini işaret ettiğini belirtmiştir. Rüyada eskimiş bordo elbise giymek rüyada eski kıyafetleri giyip sonrada çıkarttığını görmek, rüya sahibinin geçmişte yaşadığı tüm acılardan, kederlerden ve kötü günlerden kurtulma arzusuna işarettir.

Rüyada eski kıyafetleri görmek, çok sayıda değişikliğin olacağına işaret eder. Eski giysiler giymek, özellikle elbiseler temiz ve iyi durumdaysa uzun süredir ayrı olan iki kişi arasındaki ilişkinin geri dönmesine delildir. Aynı zamanda iş hayatında olan bir kimse için yıpratıcı bir dönemde olduğu ve fazla çalışıp enerjisinin tükenmesine işaret eder. Rüyada eski, yıpranmış ve yırtık giysiler giydiğini görmek hastalığa işarettir.

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