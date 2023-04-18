Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Bordo Elbise Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bordo Elbise Satın Almak Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada bordo elbise giymek ne anlama gelir? Rüyada bordo elbise satın almak anlamı nedir?

Rüyada bordo elbise görmek yeni bir başlangıç ​​olarak yorumlanır. Rüya sahibinin yeni bir sayfa açacağına ve sıkıntılarının sona ereceğine işaret eder. Bordo renk, heyecanı, aşkı ve aceleciliği sembolize eder. Rüyada bordo elbise giymek ne anlama gelir? Bordo bir elbise yenilik ve heyecanı simgeler. Bekâr bir kimse bu rüyayı görüyorsa yakın zamanda büyük bir heyecan yaşayacağı bir kişiyle tanışacağına işaret eder. Rüyada bordo bir elbise almak; Mevki bakımından terfi edeceğine yorumlanır. Bazı rüya yorumcularına göre bu rüya, rüya sahibinin hayallerinin gerçekleşeceğine işarettir.

Rüyada Bordo Elbise Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bordo Elbise Satın Almak Anlamı Nedir?
HABERTURK.COM

Bazı rüya âlimleri ise kişinin hayatında olumlu ilerleme kaydedildiğini göstermektedir demiştir. Rüyada bordo bir elbise almak, rüya tabircileri tarafından olumlu kabul edilir. Rüyasında bordo ve kadife kıyafetler giyen bir erkek için bu rüya olumlu olarak yorumlanır. Kadife ve bordo giysiler giymek, rüyayı görene bir teklif olarak yorumlanır. Kişiye yeni bir teklif veya haber gelecektir denmiştir. Ayrıca rüya sahibi elini atacağı her konuda başarılı olacaktır. Rüyada güzel bordo bir elbiseli bir kadın görmek, gören kişi için çok ani ve mutlu bir olayın gerçekleşeceğine ve çok önemli bir dileğinin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada Bordo Elbise Satın Almak Anlamı Nedir?

Rüyada bordo elbise görmek, mutluluğu ve hedeflerin gerçekleşmesini sembolize eder. Rüyada bordo elbise görmek, bekar kadınlar için evliliğe, genel olarak evli kadınlar için hamileliğe işaret eder. Rüyada bordo elbise giymek, rüyayı görenin mutlu günlere işaret eder. Rüyada bordo elbise satın almak anlamı nedir? Rüyada bordo elbise satın almak hamile bir kadın için yakında doğum yapacağına, yeni doğan bebeği için sevdiklerinin ve akrabalarının huzurunda büyük bir kutlama yapacağına delalettir. Bekar kimseler için bu rüya, ilişkiye başlama ve evlilik ile tabir olunur.

Rüyada bir kadının bordo bir elbise satın aldığını görmek, işteki başarısına veya kendi işinden büyük kazançlar elde etmesine delalet eder. Bu rüya aynı zamanda kadının ve ailesinin yaşam şartlarının düzeleceğine delalet eder. Evli bir kadının rüyasında gördüğü bordo elbise ne kadar güzelse kadının kocasına ve evine olan sevgisine ve onlara gösterdiği ilgiye işaret eder. Rüyada yeni bordo elbise görmek, rüya sahibinin hayırlı ve maddi menfaat elde edeceği yeni bir işe kavuşacağına, eski ve bordo renkte bir elbise ise, hastalığa, kıskançlığa ve kötü durumlara işaret eder.

Rüyada Eskimiş Bordo Elbise Giymek

Rüyada güzel ve yeni kıyafetler görmek, sağlıklı, neşeli, mutlu ve huzurlu, rahat, lüks ve konforlu bir hayat yaşamak demektir. Ancak kötü ve yıpranmış bir elbise görmek başarısızlığa, hastalığa, yoksulluğa ve üzüntüye işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre ticaretle uğraşan bir kimsenin rüyasında eski elbise görmesi, büyük bir mali kayba maruz kalacağına ve genel olarak ticaretini kaybetme ihtimalini işaret ettiğini belirtmiştir. Rüyada eskimiş bordo elbise giymek rüyada eski kıyafetleri giyip sonrada çıkarttığını görmek, rüya sahibinin geçmişte yaşadığı tüm acılardan, kederlerden ve kötü günlerden kurtulma arzusuna işarettir.

Rüyada eski kıyafetleri görmek, çok sayıda değişikliğin olacağına işaret eder. Eski giysiler giymek, özellikle elbiseler temiz ve iyi durumdaysa uzun süredir ayrı olan iki kişi arasındaki ilişkinin geri dönmesine delildir. Aynı zamanda iş hayatında olan bir kimse için yıpratıcı bir dönemde olduğu ve fazla çalışıp enerjisinin tükenmesine işaret eder. Rüyada eski, yıpranmış ve yırtık giysiler giydiğini görmek hastalığa işarettir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüyada Bilgisayar Oyunu Oynamak Ne Anlama Gelir? Rüyada Arkadaşlarla Bilgisayar Oyunu Oynamak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bilgisayar Oyunu Oynamak
Rüyada Bilek Güreşi Yapmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Arkadaşınla Bilek Güreşi Yapmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bilek Güreşi Yapmak
Rüyada Birini Sırtında Taşımak Ne Anlama Gelir? Rüyada Ölmüş Birini Sırtında Taşımak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Birini Sırtında Taşımak
Rüyada Bir Yere Yetişmeye Çalışmak Ne Anlama Gelir? Rüyada İşe, Okula Yetişmeye Çalışmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bir Yere Yetişmeye Çalışmak
Rüyada Bit Sirkesi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Başkasının Saçında Bit Sirkesi Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bit Sirkesi Görmek
Rüyada Bordo Renk Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bordo Renkli Duvarlar Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bordo Renk Görmek
Rüyada Börek Pişirmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Fırında Börek Pişirdiğini Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Börek Pişirmek
Rüyada Buğday Çuvalı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Buğday Çuvalı Taşımak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Buğday Çuvalı Görmek
Rüyada Büyük Böcek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah ve Büyük Böcekler Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Büyük Böcek Görmek
23.23 Saat Anlamı ve Yorumu: Saat 23.23 Görmek Ne Anlama Gelir?
YAŞAM 23.23 Saat Anlamı ve Yorumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.