Hem vücudumuzun hem de zihnimizin dinlenmek için muhtaç olduğu uyku esnasında bazen uyandığımızda hatırladığımız küçük düşler görürüz. Bu düşlere rüya dendiğini biliyoruz. Gördüğümüz rüyaların bir anlamı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu yazımızda rüyada içki görmenin anlamı üzerinde duracağız. İşte rüya tabirlerine göre rüyada içki içmekle ilgili merak edilenler...

RÜYADA İÇKİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada içki görmek hayırlı rüyalardan değildir. Rüyada içki gören kişinin emek harcamadan elde edilecek paraya, haram kazanca erişeceği söylenir. Rüyada içki görmek genellikle kötüye yorulurlar.

RÜYADA İÇKİ İÇMEK NE DEMEK?

Rüyada içki içmek maalesef hayırlı rüyalardan değildir. İslam dininde içkinin haram olması pek çok rüya yorumcuları açısından rüyada içki görmenin haram para ya da haram malla ilişkisi vardır. Rüyada içki içtiğini gören kişi bir anlık boş bulunmasıyla büyük bir hata yapacak ve elinde olan bir malı kaybedecektir. Rüyada içki içmek israfa, para kaybetmeye ve hayırsız kazanca işarettir.

RÜYADA İÇKİ ŞİŞESİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada içki şişesi görmek rüya yorumcuları tarafından rüya sahibinin eline hem kendine hem de çevresindekilere yetecek kadar büyük bir para geçeceğine işarettir. Rüyasında içki şişesi gören kişi yakın zamanda birinden çok büyük bir yardım alacaktır.