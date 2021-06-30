Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de ıslanmak geliyor...

RÜYADA ISLANMAK NE DEMEK?

Rüyada ıslandığını gören kimse, Allah'ın rahmet ve merhametine kavuşacağına işarettir. Rüyada ıslanmak, bazen büyük bir kısmet ile tabir olunur. Bazen de, bol kazanç ve mirastan mal elde edeceğine işa­retle yorumlanır.Rüyada ıslanmak, ister yağmurdan, ister sudan olsun sı­rılsıklam ıslanmak ve görülen rüya büyük bir kısmete işa­ret olarak yorumlanır.