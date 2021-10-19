Vücudumuzun ve beynimizin yeni bir güne hazırlanmak için uykuya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Uyku esnasında bazen farkında olmadığımız küçük düşler görürüz. Bu düşlere rüya dendiği herkes tarafından biliniyor. Gördüğümüz rüyaların bir anlamı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu yazımızda rüyada leylek görmenin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. İşte rüya tabirlerine göre rüyada leylek görmek ya da leylek yavrusu ilgili merak edilenler...

RÜYADA LEYLEK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada leylek görmek rüya sahibinin kibar ve zarif bir kişi olduğu anlamına gelir. Rüya tabircileri rüyada görülen leyleği zaman zaman bir kısmet olarak da yorumlanır. Genel olarak hayırlı rüyalardan kabul edilen rüyada leylek görmek maddi olarak zenginliğin işaretidir.

RÜYADA LEYLEĞİN UÇTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada uçan bir leylek gören kişinin evine ya da hayatına yeni bir misafir gelecek demektir. Eğer ki rüyasında uçan bir leylek gören kişi bir kadınsa hayırlı bir erkekle tanışacak demektir. Rüya sahibi eğer uçan bir leyleği soğuk bir havada gördüyse o zaman da bu rüya toplumsal olarak zor geçecek zamanlara işarettir.

RÜYADA LEYLEK YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada leylek yavrusu görmek kadın için de erkek için de hayırlı bir evlat sahibi olmaya işarettir.

RÜYADA LEYLEK ÖLMESİ

Rüyasında leylek öldürdüğünü gören kişi hayatından bazı insanları çıkaracak demektir. Ancak bu durum hayırlı bir durumdur çünkü rüya sahibinin hayatından çıkaracağı işiler onun kötülüğünü isteyen ve başarılarında gözü olan kişilerdir.