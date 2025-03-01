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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ryan Babel'den flaş itiraf: Bazı maçlarda hakem yardımcı oldu - Futbol Haberleri

        Ryan Babel'den flaş itiraf: Bazı maçlarda hakem yardımcı oldu

        Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formalarıyla top koşturan Ryan Babel, Türkiye'de oynadığı dönemlere dair flaş itiraflarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:56
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        Ryan Babel'den flaş hakem itirafı!
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        Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen eski futbolcu Ryan Babel, Süper Lig ve hakemler hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

        Ryan Babel, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız. Çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar..." dedi. Bu sırada ise Obi Mikel, gülerek "Bunları o söylüyor ben değil. Ben bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.

        "HAKEM BİZE YARDIM ETTİ"

        Sözlerine devam eden Ryan Babel, "Dinle, neyse o'dur. Ben oradaydım. 10 sene boyunca Türkiye'de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımda oynadım. İtiraf etmeliyim; Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki 'Bugün çok şanslıydık (!)' Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti" ifadelerini kullandı.

        OBI MIKEL: MOU'YU DİNLEDİĞİNİZDE BUNU HİSSEDİYORSUNUZ

        Yıllarca Chelsea'de mücadele eden ve bir dönem Trabzonspor için de top koşturan Obi Mikel, Babel'e "Jose Mourinho'yu dinlediğinizde bunu hissediyorsunuz. Ben onun sözlerini tekrarlamıyorum ama bence o ligde garip bir şey olduğunu düşünüyor. Bence kesinlikle orada tuhaf bir şeyler dönüyor" diyerek destek verdi.

        "Hem Fenerbahçe'yi hem hakemi yenmek zorundasınız"

        Babel, "Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz. Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde hakemler neler yapar. Neyse odur." ifadelerini kullandı.

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