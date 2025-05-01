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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ryan Mendes: Süper Lig her oyuncunun bulunmak istediği yer - Futbol Haberleri

        Ryan Mendes: Süper Lig her oyuncunun bulunmak istediği yer

        Kocaelisporlu futbolcu Ryan Mendes, "Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:01
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        "Süper Lig her oyuncunun istediği yer"
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        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında pazar günü Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

        "SÜPER LİG HER OYUNCUNUN İSTEDİĞİ BİR YER"

        Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ryan Mendes, "Bu sezon hepimiz için büyük başarı oldu. Şampiyonluk hepimiz için büyük mutluluk verdi. Taraftarın bana duydukları sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sözleşmemde bir opsiyon vardı. Bu opsiyon kullanılarak uzatıldı. Mücadelemi verip taraftarı mutlu etmeye çalışacağım. Süper Lig her oyuncunun ve her kulübün bulunmak istediği yer. Kocaelispor’un da buna uygun olarak kadro hazırlayarak yolunda devam etmesi gerekiyor. Kalan 2 maçta da elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

        Gerçekleştirilen antrenmana gelen minik taraftarlar, sporculara destek verirken, tişörtlerine imza attırarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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