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Haberler Gündem Eğitim Ş Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Ş harfiyle başlayan hayvan isimleri: Ş harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

Türk alfabesinde yirmi üçüncü sırada yer alan ş harfi; ötüşmeli ve sürtünmeli ünsüzler arasında yer almaktadır. Sesin çıkış yeri değerlendirildiğinde, diş ünsüzleri arasında gösterilen ve alfabedeki sert ünsüzlerden bir tanesi olan ş harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ş Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Türkçenin yanı sıra birçok diğer Türk dillerinin alfabelerinde de yer alan ş harfi, harflerin kullanım sıklıkları sıralamasında da düşük dereceli harfler arasında yer almaktadır. Peki, ş harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? Ş harfiyle başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Ş Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde; s harfinden sonra, t harfinden ise önce gelen ş harfi; kelimelerin başında, sonunda ve ortasında bulunabilmektedir. Dilde yer alan birçok isimde olduğu gibi hayvan isimlerinin de ilk harfi olarak karşımıza çıkabilen ş harfi, yaklaşık olarak 15’e yakın hayvan isminde kendine yer bulmuştur. Bu, sayıları 15’i bulan hayvanlar arasında herkes tarafından bilinen şebekten, görece daha az bilinen Şili orman kedisine kadar birçok canlı yer almaktadır.

Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Yaşam alanı kara olan canlılardan kuş, böcek ve balığa kadar farklı türlerde birçok hayvan isminin ilk harfi ş ile başlamaktadır. Biz de bu başlık altında bu hayvan türleri arasında öne çıkanları, sizler için listeledik. İşte, ş harfi ile başlayan hayvanlar

  • Şebek
  • Şempanze
  • Şili Orman Kedisi
  • Şakrak Kuşu
  • Şahin
  • Şah Kartal
  • Şeritli Kurbağa
  • Şişe Burunlu Balina

Ş Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yukarıda listelediğimiz ve her biri farklı iklim şartlarında, farklı habitatlarda yaşayan 8 hayvan türünün öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Şebek: Köpeksi maymunlar ailesinin bir üyesi olan şebekler; çoğunlukla Asya ve Doğu Hint adalarında yaşayan bir canlı türüdür. Değişik renklere sahip olabilen ve sürüler halinde yaşamayı tercih eden şebeklerin kuyruk türleri, kısa ya da uzun olabilmektedir.

Şempanze: Primatlar takımının en iri üyesi olan şempanzeler; 1.5 metrelik bir boya ve 50 kilogram ağırlığa ulaşabilmektedirler. Sürüler halinde ve kendi içinde bir hiyerarşik düzen içinde yaşayan şempanzeler, meyve ve sebze ağırlıklı beslenen canlılar arasında yer alırlar.

Şili Orman Kedisi: Güney Amerika’ya özgü bir kedi olan Şili orman kedileri; yaban kedisi türlerinin en küçüklerinden bir tanesidir. Genel olarak çalılık alanlarda kendine yaşam alanı bulan bu kedi türleri, çok iyi tırmanıcı olmaları ile bilinmektedir.

Şakrak Kuşu: Neredeyse Avrasya’nın tüm ılıman coğrafyasına yayılmış olan Şakrak kuşları; gezici kuş türleri arasında yer alırlar. Genel olarak çiftler halinde yaşayan şakraklar, tohum ağırlıklı beslenmektedirler. Şakrakların tohumlara olan bu düşkünlüğü, meyve ve sebze bahçeleri için tehlikeli olabilmektedir.

Şahin: Atmacalar familyasına bağlı bir kuş türü şahinler; en geniş kanatlı kuş türleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yaklaşık 50 santimetreyi bulan boylara ulaşan şahinler, güçlü pençelere ve sert ve kıvrımlı bir gagaya sahiptir.

Şah Kartal: Güneydoğu Avrupa ile Asya’da yayılım gösteren bu kartal türü, diğer kartal türlerinden farklı olarak dağlar ve ağaçsız ormanlar yerine, küçük ormanlık alanlarda yaşamaktadırlar.

Şeritli Kurbağa: Türkiye de dahil olmak üzere Orta Doğu coğrafyasında yaşayan bu kurbağalar, en fazla 10 santimetreye kadar büyürler.

Şişe Burunlu Balina: Gagalı balinalar ailesine mensup olan bu balinalar, kuzey ve güney şişe burunlu balinaları olmak üzere iki ayrı türe ayrılmaktadırlar.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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