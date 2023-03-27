S&P'den Euro Bölgesi için büyüme tahmini

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S&P Global Ratings'in "Euro bölgesi 2023 İkinci Çeyrek Ekonomik Görünümü: Faiz Artışları Büyüme Getirisini Ağırlaştırıyor" başlıklı raporuna göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2023'e sağlam bir başlangıç yapmış olmasına rağmen, ekonomide durgunluk ana senaryolardan biri olmaya devam ediyor.

Enflasyonun 2025'in ilk çeyreğine kadar hedeflenen seviyeye dönmesinin beklenmemesi ve enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nı daha önce öngörülenden daha uzun süre enflasyonu artırmaya zorlayacak olması nedeniyle, S&P Global Ratings Euro bölgesinde 2024 için büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 1'e düşürdü.

Rapora göre, Euro Bölgesi ekonomisinin yakın vadeli görünümü karmaşık ve kısıtlayıcı para politikası iç talebe yansırken, faizlerin 2024'te reel olarak pozitife dönmesi bekleniyor. Bu dönemde, üretim ve iş gücü piyasasının da ivme kaybetme ihtimali bulunuyor.

Kısıtlayıcı bir para politikası iç talebe yansıyacak, 2024'te faizlerin reel olarak pozitife dönmesi bekleniyor. Aynı zamanda üretim ve iş gücü piyasası da ivme kaybedebilir.

'GÖRÜNÜM KARMAŞIK AMA ÇOK KÖTÜ DEĞİL'

Hükümetlerin maaşları artırması ve diğer önlemleriyle tüketici harcamalarının rahatlaması öngörülürken, Çin'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması sonrası açılmanın dış talebe fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Kamu yatırımlarının yavaşlamayı yumuşatmaya yardımcı olacağı ve gelecek üç yılda GDP'ye yarım puan katkı sağlaması bekleniyor.

S&P Global Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Başekonomisti Sylvain Broyer, Euro bölgesinin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, hafif durgunluk riskinin arttığını belirterek, "Görünüm karmaşık ama çok kötü durumda değil" ifadesini kullandı.