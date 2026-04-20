Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.484,91 %-0,71
        DOLAR 44,8709 %0,03
        EURO 52,9036 %0,21
        GRAM ALTIN 6.926,25 %-0,57
        FAİZ 39,62 %0,97
        GÜMÜŞ GRAM 115,17 %-1,14
        BITCOIN 75.367,00 %0,94
        GBP/TRY 60,7927 %0,21
        EUR/USD 1,1785 %0,17
        BRENT 95,56 %5,73
        ÇEYREK ALTIN 11.324,42 %-0,57
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam S&P'den Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisi

        S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Gill Türkiye ekonomisini değerlendirdi

        S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkileri nedeniyle Türkiye'de enflasyon ve rezervler üzerinde baskı olduğunu belirterek, "Ancak riskler dengeli. Not görünümünün durağan olması gerçekten oldukça istikrarlı bir tabloya işaret ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 19:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        S&P'den Türkiye için enflasyon ve faiz beklentisi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, geçen hafta cuma günü yayımladığı Türkiye değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak tuttu.

        Karar sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Frank Gill, Orta Doğu'daki savaş sonrası petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye'nin de son derece duyarlı olduğunu söyledi.

        Gill, artan fiyatların enflasyon, ödemeler dengesi ve döviz kuruna olan güven üzerinde baskı yarattığını dile getirerek, Merkez Bankasının da spot piyasaya müdahalede bulunmak zorunda kaldığını ifade etti.

        REKLAM

        Bunun yanı sıra altın swapları üzerinden de bazı etkilerin görüldüğünü kaydeden Gill, şöyle konuştu:

        "Bu yüzden, en azından Türkiye dahil olmak üzere Doğu Avrupa'daki gelişmekte olan ekonomiler için temel soru, petrol fiyatlarının 28 Şubat öncesindeki seviyelere ne zaman ulaşabileceği ve hatta ulaşıp ulaşamayacağı. Bu aşamada, ne yazık ki Türkiye'deki yetkililerin kontrolü dışında bazı gelişmeler ancak politika tarafında oldukça yoğun bir çaba var. Şubat sonundan bu yana Türkiye'de fiilen parasal sıkılaşmanın arttığını söylemek mümkün."

        Savaş sonrası dönemde Türkiye'nin uluslararası rezervlerine yönelik baskı oluştuğunu ve bunun da dış şokun Merkez Bankası bilançosundaki yansımalarından biri olduğunu belirten Gill, "Bence (Türk politika yapıcılar) ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mevcut koşullara bakıldığında Merkez Bankasının yaz sonuna kadar faiz indirimi yapmasını oldukça düşük bir ihtimal olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Gill, bu kapsamda sıkı para politikasının sürmesini beklediğini ifade etti.

        Petrol ve doğal gazda fiziksel arz açığının görülmeye başlandığını dile getiren Gill, kalıcı ateşkes sağlanması ve baz senaryoları kapsamında İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın mayısta yeniden açılması konusunda anlaşması durumunda dahi yakıt fiyatları üzerindeki ikinci tur etkilerin yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

        "NOT GÖRÜNÜMÜ İSTİKRARLI TABLOYA İŞARET EDİYOR"

        Gill, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının büyük ölçüde kesilmesinin yarattığı baskılar, ücret artışı ve diğer gelişmeler ışığında Türkiye için bu yılki ortalama enflasyon beklentilerini revize ettiklerini vurgulayarak, "Bu yıl için ortalama enflasyonun yüzde 30'un biraz altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Eğer Hürmüz Boğazı mayısa kadar yeniden açılırsa ortalama enflasyonun gelecek yıl yüzde 20'nin biraz altına gerileyeceğini öngörüyoruz." dedi.

        REKLAM

        Ancak daha olumsuz alternatif senaryoda bu yıl ve gelecek yıl için ortalama enflasyonun 5-6 puan daha yüksek olabileceğini dile getiren Gill, bu durumun enflasyonla mücadele programı açısından ilave bir zorluk anlamına gelebileceğini kaydetti.

        Gill, Türkiye ekonomisine ilişkin görünümlerinin durağan olduğunu anımsatarak, "Yani riskler dengeli. Not görünümünün durağan olması gerçekten oldukça istikrarlı bir tabloya işaret ediyor. Türkiye gibi orta gelirli bir ekonomi için kredi notunun görece düşük olduğu söylenebilir ancak Türkiye ekonomisinin dirençli, çeşitli ve gelişmiş bir özel sektör başta olmak üzere önemli yapısal güçlü yanları var. Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının bu yıl yaklaşık 1,4-1,5 trilyon dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz. Demografik yapı da oldukça avantajlı. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin son 7-8 yılda karşılaştığı ilk şok değil." şeklinde konuştu.

        "DIŞ BORÇLARIN ÇEVRİLMESİNDE SORUN BEKLEMİYORUZ"

        Türkiye'nin dış finansman dinamiklerini de değerlendiren Gill, dış finansman ihtiyacının büyük bölümünün finansal sektörün kısa vadeli dış finansmanından kaynaklandığını söyledi.

        REKLAM

        Son 10 yılda bu kapsamdaki borçların çevrilmesi konusunda genel anlamda bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Gill, mevcut durumda da borçların yeniden çevrilmesi konusunda büyük bir sorun beklemediklerini belirtti.

        Gill, bu kapsamdaki alacaklıların önemli bir kısmının Körfez bölgesinde olduğunu anımsatarak, "Baz senaryomuz Hürmüz Boğazı'nın mayısta açılması. Şimdilik, bu varsayıma dayanarak (Türkiye açısından) durumun yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz."

        Öte yandan Gill, 28 Şubat'tan sonra yerleşik olmayanların Türk lirası cinsinden pozisyonlarında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

        S&P Global Ratings, Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 3,4 ile dirençli kalmasını bekliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
