Olası bir erken seçim ya da 2023 seçimleri siyaset ana gündemi her halükarda seçim. Geçtiğimiz haftalarda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi dikkat çekti. Ancak bir buçuk saat süren Karamollaoğlu-Gül görüşmesinde adaylık konusu gündeme gelmedi.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Saadet Partisi için Abdullah Gül defteri kapandı. 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde ismi tartışıldığı esnada, tüm muhalefet partilerini konsensüsünü bekleyen Abdullah Gül'ün "rahat" davrandığı bu nedenle o dönem kamuoyunun verdiği krediyi bir daha vermeyeceği belirtildi. Bu tür işlerin risk almadan olamayacağı ve o dönem Gül'ün risk alması halinde bugün toplumdan davet alabileceği kaydediliyor.

Bu kapsamda Saadet Partisi'nden de Abdullah Gül'e cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifinin de gitmesi beklenmiyor.