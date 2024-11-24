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        Saadet Partisi yeni liderini seçiyor

        Saadet Partisi'nin yeni genel başkanının belli olacağı 9. Olağan Kongresi başladı. Kongrede Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak genel başkanlık için aday adayı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:39
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        Saadet Partisi yeni liderini seçiyor
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partinin, 9. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yapacağı hamlelerle bir şahlanış sürecine gireceğini ve en kısa sürede iktidara geleceğini ifade etti.

        AA'da yer alan habere göre Atatürk Spor Salonu'nda toplanan Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde divan başkanlığına, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya seçildi.

        Genel Başkan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmaya, geleceği inşa etmek için büyük bir özveriyle çocuklara rehber olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

        Tarihi bir dönemde tarihi bir kongre yaptıklarını ifade eden Karamollaoğlu, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya yolunda yeni bir başlangıca adım attıklarını söyledi.

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        Birol Aydın
        Birol Aydın

        Siyasi mücadelelerinde, partilerinin kapatıldığını, mekanlarının, makamlarının, adreslerinin değiştiğini anımsatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu: "Ne yolumuzdan ne istikametimizden ne de inancımızdan zerre kadar taviz vermedik. Atımızı aldılar ama hamdolsun yolumuzu değiştiremediler. Milli Nizam Partisini kurarken hangi ruh ve heyecana sahipsek bugün de aynı azim, aynı kararlılık ve aynı heyecanla hedefe yürüyoruz. Saadet Partisi konjonktüre göre yön değiştirenlerin değil, her şart altında hakkı savunanların partisidir."

        Mustafa Kamalak
        Mustafa Kamalak

        Karamollaoğlu, genel başkan sıfatıyla partililere son kez hitap ettiğini ancak partinin bir neferi olarak dava arkadaşlarıyla kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğini söyledi. Hem yaşı hem de giderek kronikleşen sağlık sorunları nedeniyle görevini hakkıyla yürütememenin endişesini bir süredir taşıdığına dikkati çeken Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Ruhum, gönlüm Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi atacak bir çalışma temposu isterken, bedenim buna izin vermiyor maalesef. Bunu aylar öncesinden hem sizlerle hem de kamuoyuyla bütün samimiyetimle paylaştım. Bunun üzerine prensip ve temayüllere uygun bir şekilde bir istişare süreci başlattık. Bütün bu süreci en şeffaf şekilde sizlerle, teşkilatımızla paylaştık. Nihayetinde hepinizin yakından tanıdığı Genel Başkan Vekilimiz, Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan kardeşimizin isminin genel başkan olarak tavsiye edilmesinde mutabık kalındı. Gençliği, dinamizmi, birikimi, samimiyeti, teşkilat geçmişiyle partimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, bundan hiç şüphemiz yok. Mahmut Arıkan kardeşimiz bugünden itibaren Genel Başkanımız olarak hem partimiz hem de ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere, büyük hizmetlere imza atacak. Buna yürekten inanıyorum."

        Mahmut Arıkan
        Mahmut Arıkan
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        Karamollaoğlu, genel başkanlığı sürecinde hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmediğini, siyasi ikbal, makam, mevki, oy ve koltuk için kula minnet eylemediğini dile getirdi.

        Türkiye'nin mevcut sorunlarını Saadet Partisi dışında hiç kimsenin çözemeyeceğini savunan Karamollaoğlu, "Saadet Partisi bu kongremizin ardından yapacağı hamlelerle bir şahlanış sürecine girecek ve en kısa sürede iktidara gelecek."diye konuştu. Karamollaoğlu, genel başkanlığı döneminde kendisine her türlü desteği veren çalışma arkadaşları ile teşkilat mensupları ve partililere teşekkür etti.

        GENEL BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY ADAYI VAR

        Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak genel başkanlık için aday adayı oldu.

        Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olabilmek için parti üyesi olmak ve Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde 15'i tarafından aday gösterilmek şartı gerekiyor. Kongrede, genel başkan adayının belirlemesi için delegelerden imza toplanacak.

        Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

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