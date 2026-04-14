Saadet Partisi ziyaretinde ara seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılmaları nedeniyle ziyareti bugüne ertelediklerini belirterek, ev sahipliği için Arıkan'a ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye'de yönetimin değişmesi için erken seçimin gerekli olduğunu öne süren Özel, "Erken seçim talebi elbette ara seçim talebini ortadan kaldırır. Ancak iktidarın erken seçim yapmak için bir anayasal zorunluluğu olmadığı için onlar bir erken seçim kararı alana kadar anayasal zorunluluk olan ara seçim için her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan da siyasi partiler arası görüşmeleri olumlu bulduklarını ifade ederek, ziyaretinden dolayı Özel'e teşekkür etti.

"SİYASİ PARTİLERİN ORTAK GÖREVİ BOŞ SANDALYELERİ DOLDURMAK"

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023'te seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesinin sorulması üzerine, konunun ayrıntılarını öğrendikten sonra daha net değerlendirme yapacağını dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile ara seçime yönelik görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Özel, geçen haftadan itibaren 13 siyasi partiyi ziyaret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Numan Kurtulmuş'tan gelecek hafta içi için bir randevu talebimiz var. Bütün siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmelerdeki özellikle ara seçim gündemi, Sayın Numan Kurtulmuş'a çekinemeyeceği, çekinik davranamayacağı bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü Sayın Numan Kurtulmuş Meclis'in başkanı. Meclis'in başkanının da Meclis'in Anayasa'ya topyekun uyumasına ilişkin 78'inci maddeyle ilgili bir görevi var. Yani Numan Bey 'Bu beni ilgilendirmez' diyorsa ondan daha çok ilgilendiren kimse yok. Çok net bir şekilde tüm siyasi partilerin ortak görevi 30 ay geçtikten sonra boş sandalyeleri doldurmak."

"HER SEÇİME HAZIRLIKLI BİR SİYASİ HAREKETİZ"

Arıkan, Özel'in ara seçim talebine ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Hiçbir muhalefet partisinin önünde bir seçim imkanı olduğunda seçimden kaçması gibi bir durum söz konusu olmaz. Her seçime hazırlıklı bir siyasi hareketiz. Erken seçim Türkiye için kaçınılmaz bir süreç. Bütün sorunların çözümü için bütüncül yaklaşım ortaya konması gerekiyor. Bugünkü bütüncül yaklaşımın adı erken seçim olmalı." ifadelerini kullandı.