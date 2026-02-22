Canlı
        Sabah içilen kahve mutlu ediyor

        Sabah içilen kahve mutlu ediyor

        Bilim insanları, sabah içilen kahvenin insanları daha mutlu ettiğini belirledi

        Giriş: 22.02.2026 - 11:41
        Bilim insanları, kafeinin beyinde ‘adenozin’ adlı kimyasala bağlı reseptörleri engellediğini ve bu durumun uyku hissini azalttığını tespit etti.

        Hangi saatlerde kahve içmenin insanları daha mutlu ettiğini araştıran uzmanlar, sabah uyandıktan sonraki 2.5 saatlik zaman diliminde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu ettiğini belirledi. Sabah saatlerinde tüketilen kahvenin insanların ruh halini iyileştirdiği kaydedilirken, öğleden sonra içilen kahvenin benzer etkiyi sağlamadığı bildirildi.

        Araştırmacılar, kahve içmenin, uyanıklığı artırmanın yanı sıra kalp sağlığını destekleyebileceğini açıkladı. Ayrıca kahve içmenin, metabolizmayı hızlandırabileceği ve kronik hastalık riskini azaltabileceği ifade edildi.

        Kahvenin kortizol seviyesinin yüksek olduğu saatlerde içilmemesi gerektiğini vurgulayan bilim insanları, kafeinin faydalarından tam olarak yararlanabilmek için kahvenin günün en uygun saatlerinde tüketilmesini önerdi.

        Amerikan Maryland Üniversitesi’nin araştırmasına göre sabah kahvesini uyanır uyanmaz içmek yerine saat 09.30-11.30 arasında içmek gerekiyor.

        Günde 5 fincandan fazla kahvenin zararlı olduğunu söyleyen uzmanlar, kahvenin uyku açıp ayılmaya yol açma sebebinin kafeinin sinir sistemini uyararak kortizol hormonuyla iletişime geçmesi olduğunu aktardı.

