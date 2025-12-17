Sabancı 9 şirketiyle CDP'nin "Global A Listesi"ne girdi

Dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformunu yöneten, kâr amacı gütmeyen ve küresel bir kuruluş olan Carbon Disclosure Project (CDP), 2025 yılı araştırma sonuçlarını yayımladı. Sabancı; enerjiden malzeme teknolojilerine, perakendeden bankacılığa uzanan geniş yelpazede 9 şirketiyle Global A Listesi'nde yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu bir kez daha güçlendirdi.

Akçansa ‘İklim’ programında, Sabancı Holding, Çimsa, Enerjisa Enerji, Kordsa, Brisa ve Temsa hem ‘İklim’ hem ‘Su’ programlarında; Akbank ve Carrefoursa ‘Ormansızlaşma’ dahil üç programda birden Küresel A Listesi'ne girerek uluslararası ölçekte örneği az görülen bir başarıya imza attı. Diğer yandan, Küresel Liderler listesinde 2023’te 5, 2024’te ise 8 şirketi bulunan Sabancı, bu yıl bu sayıyı 9’a çıkararak listede bugüne kadarki en yüksek temsil oranına ulaştı.

“ARGE YATIRIMLARIMIZIN %70’İNDEN FAZLASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ODAKLI”

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, fiziksel iklim risklerine karşı hazırlığın bir zorunluluk haline geldiğinin altını çizerken “Sabancı olarak, bu riskleri büyük veri ve ileri analitikle daha yakından takip edip proaktif şekilde yönetiyoruz. Fiziksel risklerin ötesinde mevcut işlerimizi geleceğe hazırlamak için verimlilik artışı ve emisyon azaltımı sağlayan uygulamalarla dönüştürüyoruz. Yeni teknolojilerin işlerimizi daha sürdürülebilir hale getirme potansiyelini düzenli olarak değerlendiriyoruz. Şirketlerimiz her yıl sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantısı olan yeni ürün ve hizmetler geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl sürdürülebilir kalkınma alanlarına katkıda bulunabilecek 1.500’e yakın ürün ve hizmet sunduk. ARGE yatırım harcamalarımızın %70’inden fazlası bu alana ayrılmış durumda” şeklinde konuştu.