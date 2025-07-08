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        Haberler Ekonomi Enerji Sabancı'dan ABD'de satın alma - Enerji Haberleri

        Sabancı'dan ABD'de enerji yatırımı

        Sabancı Renewables, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin yüzde 100 hissesini satın aldı. Konuya ilişkin KAP'a açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:20
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        Sabancı'dan ABD'de satın alma
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        Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin yüzde 100 hissesinin satın alındığı açıklandı.

        KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 156 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin lisans hakkına sahip olan Pepper Solar Farm LLC'nin %100 hissesi ilişkili olmayan bir üçüncü taraftan satın alınmıştır.

        Söz konusu güneş enerjisi santrali yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ilgili tesisin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

        Halihazırda faaliyette olan Cutlass II güneş enerjisi santrali ile Temmuz ayı içerisinde devreye alınması planlanan Oriana güneş enerjisi santraline ek olarak gerçekleştirilecek bu yeni kapasite yatırımının devreye alınması sonrasında, Sabancı Renewables Inc.'in ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyü 660 MW'a ulaşacaktır.

        Sabancı Renewables Inc., Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi, küresel ayak izini güçlendirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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