Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Davos Zirvesine katıldı İsviçre'de düzenlenen 54'üncü Davos Zirvesi'ne katılan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper "Geniş perspektifte baktığımızda, Türkiye'yi sadece iki kıtayı birleştiren bir ülke olarak görmek doğru bir yaklaşım değil. Türkiye, stratejik coğrafi konumunun yanında, aynı zamanda güçlü altyapısı, kaliteli iş gücü, dinamik nüfusu ve yatırımcılar için sunduğu yüksek potansiyel ile bölgede kalıcı kalkınmaya örnek teşkil eden, bölge ülkeleri için 'kutup yıldızı' görevi gören bir ülke" ifadelerini kullandı

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, World Economic Forum (WEF-Dünya Ekonomik Forumu) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen zirve, Güveni Yeniden İnşa Etmek (Rebuilding Trust) temasıyla gerçekleştirildi.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi dünyasından 3 bine yakın katılımcının bir araya geldiği zirvenin katılımcıları, küresel güvenlik sorunları, yeni istihdam fırsatları, iklim acil durumuyla mücadele ve yapay zeka uygulamalarını masaya yatırırken dünyanın ve insanlığın geleceği için çözüm önerilerini tartıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alper, medeniyetin ve insanlığın gelişiminde Avrasya’nın tarih boyunca hep öncü bir rol üstlendiğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün geldiğimiz noktada, Avrasya’nın gelişimi, istikrarı, refahı sadece bölge ülkeleri için değil, küresel ekonomi için de çok büyük öneme sahip. Türkiye de bu coğrafyanın en kilit ülkelerinden biri. Geniş perspektifte baktığımızda, Türkiye’yi sadece iki kıtayı birleştiren bir ülke olarak görmek doğru bir yaklaşım değil. Türkiye, stratejik coğrafi konumunun yanında, aynı zamanda güçlü altyapısı, kaliteli iş gücü, dinamik nüfusu ve yatırımcılar için sunduğu yüksek potansiyel ile bölgede kalıcı kalkınmaya örnek teşkil eden, bölge ülkeleri için ‘kutup yıldızı’ görevi gören bir ülke."

Alper, pandemi süreci ve son yıllarda ortaya çıkan jeopolitik karışıklıkların neticesinde, Türkiye’nin hem enerji koridorunda hem de tedarik zincirindeki rolünün çok daha önemli hale geldiğinin aktararak, “Türkiye’nin kilit rol oynadığı Orta Koridor inisiyatifi de bu anlamda, Asya ve Avrupa arasında daha dirençli bir tedarik zinciri oluşturma, taşıma rotalarını çeşitlendirme, ülkeler arasındaki bağlantıyı güçlendirme, ticareti geliştirme ve bölgesel iş birliğini teşvik etme konusunda önemli bir role sahip" açıklamasında bulundu.

Dünyada yaşanan dönüşümle birlikte artık fiziki sınırlar arasındaki geçişkenliğin arttığını belirten Alper, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte sürdürülebilirlik yaklaşımın bölgedeki iş yapma kültürünün ana belirleyicilerinden biri olacağını ve bu noktada, Türk iş dünyasının ortaya koyduğu yaklaşımın da bölgenin ekonomik kalkınması için kilit rol oynayacağını ifade etti.

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Alper, Sabancı Topluluğu’nun bu anlamda sadece Türkiye için değil aynı zamanda tüm bölge için de örnek teşkil ettiğini kaydederek, “Bugün sürdürülebilirliği merkezine alan topluluk vaadimiz, aslında Sabancı’nın bu konudaki güçlü irade beyanının; dünyanın, bölgenin, insanlığın geleceği için ortaya koyduğu vizyonunun en güçlü göstergesi. Yaptığımız tüm yatırımlarla da bunu destekliyoruz. Bu vaadimizin altını dolduruyoruz. Özellikle enerji ve iklim teknolojileri alanında attığımız adımlarla, hem Türkiye’nin ve bölgenin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"ENERJİYE 6,2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK"

Gelecek 5 yıl içerisinde, Sabancı Topluluğu’nun Türkiye’de enerjiye 6,2 milyar dolarlık yatırım yapacağı bilgisini paylaşan Alper, konuya yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek her üç rüzgâr ve güneş santralinden biri Sabancı imzasını taşıyacak. 2030’a kadar üretim portföyümüzün yaklaşık yüzde 80’ini yenilebilir enerjinin oluşturmasını, 2050 yılında ise enerji üretimimizin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz. Sabancı’nın enerjide ortaya koyduğu bu vizyon, hem Türkiye hem de Avrupa için çok önemli bir fırsat. Topluluk şirketimiz Enerjisa Üretim tarafından Bandırma’da hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Hidrojen Vadisi, bu fırsat zincirinin en önemli örneği. Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük yeşil hidrojen tedarikçisi haline getirebilecek bu proje, aynı zamanda Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde de tarihi bir sayfa açabilir."