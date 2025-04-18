Sabancı Vakfı 50 yaşında

Sabancı Vakfı’nın 50. yıl resepsiyonu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde, Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Sabancı Ailesi üyelerinden Suzan Sabancı, Serra Sabancı, Sevda Sabancı, Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Hayri Çulhacı, Nedim Bozfakıoğlu, Nevgül Bilsel Safkan’ın yanı sıra Fark Yaratanlar programının ilham veren isimleri, bursiyerler, sivil toplum kuruluşları, eğitime kazandırılan okulların öğretmenleri gibi Sabancı Vakfı’nın yarım asırlık yolculuğuna eşlik eden paydaşlar özel gecede bir araya geldi.

Sena Gül ve keman sanatçısı Bilge Surlu, Sezen Aksu’nun 2015 yılında çocuk yaşta evliliklerle mücadeleye dikkat çekmek için bestelediği ve Sabancı Vakfı’na armağan ettiği “Kız Leyla” şarkısı ile sahne aldı.

Resepsiyonda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: “Babaannem Sadıka Sabancı'nın bağışı ve Sabancı Kardeşlerle başlayan Sabancı Vakfı'nın yolculuğu, ailemizin üçüncü ve dördüncü neslinin katkılarıyla devam ediyor. 50 yılın sonunda büyük ve güçlü bir aileye dönüştük. Yeni bir döneme başlarken hem ülkemizden hem de yurt dışından alanında uzman kişilerle bir arama konferansı yaptık. Yeni stratejimizde, köklerimizden miras kalan kurucu felsefemize bağlı kalarak; etkimizi daha da derinleştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, hayırseverlik yaklaşımımızı ve varoluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: ‘Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.’ Bu söylem, önümüzdeki dönemde pusulamız olacak.”

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Sabancı Vakfı’nın uzun yıllardır yürüttüğü tüm çalışmaları “Nitelikli ve kapsayıcı eğitim”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği”, “Sosyal ve kültürel yaşama katılım” temaları altında birleştirileceğini belirten Güler Sabancı: “Üyesi olduğumuz Avrupa Vakıflar Birliği Philea’nın raporu da dahil, tüm uluslararası kuruluşlar, filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin ‘iklim değişikliği ve çevresel tahribatlar’ olduğunu söylüyor. Bizim arama konferansımızda da öne çıkan trend budur. İklim aciliyeti ve yarattığı afetler, eşitsizlikleri artırıyor ve derinleştiriyor. Son yıllarda birçok uygulamamızın ortak kesişiminde yer alan iklim değişikliği ve afetlerle mücadeleyi, yeni yol haritamızdaki tematik alanımız olarak konumlamaya ve güçlendirmeye karar verdik” dedi.

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"VERİ OLMADAN İLERLEME SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

“Stratejimizde bu dönem üstünde durmak istediğimiz bir başka konu da sosyal gelişme için hepimizin çalışmalarının sonunda etkiyi ölçmek” diyen Güler Sabancı, “Veri olmadan ilerleme sağlamak mümkün değil. Sosyal meselelerde elimizde yeterli veri yok. Bunun için de daha çok akademik araştırmaya ve bilime dayalı çalışmalara ihtiyaç var. Bu konuda sadece sivil topluma değil, üniversitelerde sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere de büyük sorumluluk düşüyor. Biz de güvenilir, şeffaf, ölçülebilir eşitlik verisini üretmeyi ve bu veriye erişimi kolaylaştırmayı öncelikli amaçlarımızdan biri olarak belirledik. İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojik gelişmeler ve yapay zekanın kullanımıyla veriyi okumak ve anlamlandırmak çok daha büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, dünya genelindeki başarılı örnekleri inceledik ve iyi uygulamalardan ilham aldık. Sabancı Vakfı olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir Eşitlik Laboratuvarı kurmak için yola çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bilimle desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiası, sürdürülebilir değildir” dedi.