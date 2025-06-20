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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı, yeni organizasyon yapısını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı, yeni organizasyon yapısını açıkladı

        Sabancı Holding, büyüme ve ölçeklenme fırsatlarının daha geniş bir stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesi için organizasyonel bir değişikliğe gittiklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:41
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        Sabancı, yeni organizasyon yapısını açıkladı
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        2029 yol haritası kapsamında, dijitali stratejik iş kollarından biri olarak kabul eden Sabancı Holding, bu alandaki büyüme ve ölçeklenme fırsatlarının daha geniş bir stratejik bakış açısıyla değerlendirilmesi için organizasyonel bir değişikliğe gitti.

        Bu doğrultuda; hisselerinin tamamı Sabancı Holding'e ait olan DxBV'nin çatısı altında yer alan şirketler, faaliyetlerine Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler'e doğrudan bağlı olarak devam edecek.

        Geçtiğimiz günlerde Sabancı Holding CEO'luğu görevini üstlenen Kıvanç Zaimler, mevcut rolüne ek olarak, Topluluk bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek. Böylece enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjinin artırılması, büyüme girişimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılması ve yatırım süreçlerinde icra hızının artırılması amaçlanıyor.

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