        Sabiha Gökçen'de "sessiz havalimanı" uygulaması

        Sabiha Gökçen'de "sessiz havalimanı" uygulaması 10 Mayıs'ta başlayacak

        İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda, terminal genelindeki yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliğini artırarak anons sayısını azaltmayı hedefleyen "sessiz havalimanı" uygulaması 10 Mayıs itibarıyla devreye alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 20:43 Güncelleme:
        ISG'den yapılan açıklamaya göre, Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi ve Airport Operations Committee (AOC) toplantılarında terminal içindeki konforu artırmaya yönelik alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalara bir yenisi eklendi.

        Havalimanında 10 Mayıs itibarıyla devreye alınacak "sessiz havalimanı" uygulaması kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar (istisnai durumlar) dışında anons yapılmayacak.

        Yolcular uçuş bilgilerini terminal genelindeki uçuş bilgi ekranları (FIDS), hava yolu şirketlerinin iletişim kanalları, İstanbul Sabiha Gökçen mobil uygulaması ve SAVVy Dijital Asistanı üzerinden takip edebilecek. Artan yolcu hacmi ve yoğun operasyonel yapı doğrultusunda yalnızca gerekli görülen anonslar yapılacak.

        Operasyonel açıdan zorunlu olmayan ve tekrar eden anonslar minimum seviyeye indirilecek. Dünya genelinde birçok uluslararası havalimanında uygulanan "sessiz havalimanı" yaklaşımıyla terminal içindeki anons yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

        Yolcuların uçuşlarını biniş kapılarından takip etmelerinin ve kapı kapanış saatlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

        Uygulama yalnızca anons süreçlerine yönelik bir düzenleme olmayacak, terminal deneyimini bütüncül şekilde ele alan bir yaklaşımın parçası olacak.

        DİJİTAL KANALLAR VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİLGİLENDİRME

        Yolcu bilgilendirmelerinde dijital ve görsel kanalların etkinliği artırılacak. Terminal genelindeki uçuş bilgi ekranları ve kapı ekranlarının yanı sıra mobil uygulama üzerinden de anlık bilgilendirme yapılacak.

        Mobil uygulama üzerinden sağlanan uçuş takibi ve anlık bildirimlerle yolcuların seyahat süreçlerine ilişkin bilgilere hızlı erişimi amaçlanırken, özellikle yoğun seyahat dönemlerinde uçuş süreçlerinin daha etkin yönetilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın üretken yapay zeka destekli dijital asistanı SAVVy de uygulamanın destekleyici unsurları arasında yer alıyor.

        Web sitesi, mobil uygulama ve WhatsApp entegrasyonu üzerinden hizmet veren SAVVy, uçuş bilgileri, terminal hizmetleri, kapı bilgileri ve yönlendirmelere ilişkin sorulara anlık yanıt sunuyor.

        "Sessiz havalimanı" yaklaşımı, dünya genelinde birçok uluslararası havalimanında uygulanan çağdaş yolcu deneyimi uygulamaları arasında yer alıyor.

        ISG, teknoloji odaklı ve kullanıcı deneyimini merkeze alan hizmet anlayışını geliştirmeyi sürdürüyor.

