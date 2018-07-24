İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´nı dün 120 bin 626 yolcu rakamına ulaşarak günlük yolcu sayısında rekor kırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı´nda dün 120 bin 626 misafire hizmet verildi. Havalimanında 738 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

ZAMANINDA KALKIŞTA AVRUPA´NIN ZİRVESİNDE



DHA'nın haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, Haziran 2017-Mayıs 2018 dönemi boyunca zamanında kalkış oranında Avrupa´nın dördüncü havalimanı olurken Türkiye´de ilk sırada yer aldı. Havacılıkta gecikmeleri araştırıp analiz eden Official Airline Guide (OAG)´in yayımladığı Zamanında Kalkış Performans Raporu´nda Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 81,5 oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Listede birinci sırada Rusya´da bulunan St Petersburg, ikinci sırada İspanya´da bulunan Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı, üçüncü sırada yine Rusya´da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı yer aldı.

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