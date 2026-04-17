        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin altındaki tünelde araç yangını paniğe neden oldu

        Kurtköy'de Sabiha Gökçen Havalimanı yolundaki tünelde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 22:08 Güncelleme:
        Sabiha Gökçen'de yangın paniği

        Olay, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin altındaki tünelde meydana geldi.

        İddiaya göre, F.K. idaresindeki kamyonet seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, tahliye esnasında tünel yoğun duman altında kaldı. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi.

        Çalışmaların ardından tüneldeki trafik normale dönerken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Değeri: 3 milyon dolar... Kapalıçarşı'da satacaklardı!

        Endonezya'dan, kaçak yollarla getirilen 80 karatlık, 3 milyon dolar (135 milyon TL) değerindeki pırlanta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
