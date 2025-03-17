Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘Polnet’ kuyruğu oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanını kullanan yolcular, saat 18.20 sıralarında emniyet tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.

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Arızanın giderilmesi için polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular sık sık yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiğini ifade edilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı duyurulurken, işlem sürelerinin kısa bir süre içerisinde normale döneceği ifade edildi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

17 Mart 2025 tarihinde saat 18:20 itibarıyla Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde geçici bir kesinti yaşanmıştır. Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edilmiş, süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür. Bu süreçte havalimanlarımızda yolcularımızın temel ihtiyaçları karşılanarak su ikramı ve bilgilendirme sağlanmıştır. Terminal havalandırma sistemleri en üst seviyede çalıştırılmıştır.