Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş rekoru

Konuyla ilgili olarak Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı.

Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara" ifadeleri kullanıldı.