Yusuf Namoğlu'nun istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. TFF internet sitesinden yaptığı açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?



1959 doğumlu olan Çelik, eski birinci lig hakemi ve gözlemcisidir. Çelik, bir dönem de yine MHK başkanlığı görevini üstlenmiştir.

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Galatasaray ile Portekiz'in Porto takımları arasında 11 Aralık 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapmıştı.