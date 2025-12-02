Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.140,42 %0,22
        DOLAR 42,4266 %0,02
        EURO 49,3196 %0,09
        GRAM ALTIN 5.738,06 %-0,75
        FAİZ 38,63 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 78,51 %-0,67
        BITCOIN 87.868,00 %1,64
        GBP/TRY 56,0405 %-0,07
        EUR/USD 1,1617 %0,06
        BRENT 62,77 %-0,63
        ÇEYREK ALTIN 9.382,47 %-0,74
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı

        Sabri Ülker Vakfı'nın beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında bilim dünyasında yankı uyandıran projeleri ve genç bilim insanlarını ödüllendirdiği "Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü" için başvuru süreci başladı. İnsanlığa hizmet için bilime destek olma sorumluluğunu taşıyan Sabri Ülker Vakfı'nın ödülü, bilime ve bilimsel gelişmelere katkı sunan genç bilim insanlarını 10'uncu yılında ödüllendirmeye hazırlanıyor. Dünyadan ve Türkiye'den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul'un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026'ya kadar alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'nde başvurular başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sabri Ülker Vakfı’nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’ne yönelik 2026 başvuruları açıldı.

        Bu sene kuruluşunun 15., ödülün 10. yıl dönümünü kutlayan Sabri Ülker Vakfı'nın “geleceğin bilim lideri”ni keşfetme vurgusuyla ödülün kapsamı ve etki alanını da global ölçekte genişlettiği belirtildi.

        Verilen bilgiye göre, ödülün değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek.

        REKLAM

        Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında doğrudan toplumsal fayda yaratma potansiyeli taşıyan yenilikçi çalışmaları desteklemeyi amaçlıyor.

        Dünyadan ve Türkiye’den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026’ya kadar alınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"