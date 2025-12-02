Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için başvurular başladı Sabri Ülker Vakfı'nın beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında bilim dünyasında yankı uyandıran projeleri ve genç bilim insanlarını ödüllendirdiği "Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü" için başvuru süreci başladı. İnsanlığa hizmet için bilime destek olma sorumluluğunu taşıyan Sabri Ülker Vakfı'nın ödülü, bilime ve bilimsel gelişmelere katkı sunan genç bilim insanlarını 10'uncu yılında ödüllendirmeye hazırlanıyor. Dünyadan ve Türkiye'den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul'un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026'ya kadar alınacak

