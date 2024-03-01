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        Haberler Dış Yazar Saç boyası abdest geçirir mi? Jöle, saç spreyi abdest almaya engel mi?

        Saç boyası abdest geçirir mi? Jöle, saç spreyi abdest almaya engel mi?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Soruları Cevaplandırma Platformu üzerinden insanların merak ettiği sorulara yanıt veriliyor. Bu sorular arasında son zamanlarda yoğun olarak merak edilen konunun saç boyası üzerine olduğu görülüyor. Birçok insan saç boyasının abdest tutup tutmadığını merak ediyor. Ayrıca sprey ve jöle gibi kozmetik ürünlerinin abdesti bozup bozmadığı da merak edilenler arasında. İşte "jöle, sprey ve saç boyası Gusle engel midir?" gibi soruların yanıtları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:46
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        Saç boyası abdest geçirir mi?
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        Birçok kişi için İslam dininde saç boyası konusu bir soru işaretidir. Kişilerin bakımlı, temiz ve düzgün görünümlü olması, İslam dininin önerdiği konular arasındadır. Sakal, bıyık ve saç bakımı, bu kapsamda değerlendirilir ve saçın temizlenmesi, yıkanması ve hoş kokması gibi uğraşlar, Hz. Muhammed’in de teşvik ettiği unsurlar arasındadır. Ancak bu, saç boyası abdest tutar mı gibi soruların sorulmasına neden olmuştur. Bu sorunun cevabını siz de merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Saç Boyası Su Geçirir mi ve Abdeste Engel mi?

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        Saç boyası su geçirir mi?” sorusunun yanıtı için yazının devamındaki açıklamaya göz atabilirsiniz. İçeriğinde kan gibi İslam dini bakımından temiz bulunmayan unsurlar olmadıkça, boya abdest geçirebilir. Bu, aynı zamanda el veya başka vücut noktalarına sürülen kına için de geçerlidir. Yani saç boyası su geçirebilir.

        Saç Boyası Sürmek Gusül Abdestine Engel Olur mu? Hangi Saç Boyası Abdest Geçirir?

        Boya ve kına gibi maddelerin iyice ayıklanması ve sürüldüğü noktalardan temiz, saf su akması hâlinde bu maddelerin saç ve deride bıraktığı kalıntı nüfus etmez. Yani bu da saç boyasının Gusül abdestine engel olmadığının göstergesidir. Bu yanıt, aynı zamanda “Hangi saç boyası abdest geçirir?” sorusu için de cevap niteliğindedir.

        Jöle, Sprey Abdeste Engel mi?

        Bu konuda en çok sorulan bir diğer soru ise “Jöle, Sprey Abdeste engel mi?” sorusudur. Yukarıda bahsi geçen ortak görüş, sprey ve boya için de geçerlidir.

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        (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtar, I, 329-331). Dolayısıyla deri üzerinde tabaka oluşturmayan, kına (Buhârî, Libâs, 66; İbn Mâce, Libâs, 34) saç boyası ve jöle gibi maddeler abdest ve Gusle mâni değildir.

        Boya ve jöle gibi maddeler saç üzerinde kimyasal tabaka oluşturursa elbette bu abdestin geçişine engel olur. Ancak bu maddeler, suyun temasına engel olmayacak nitelikteyse namaz abdestini ve Gusülü engelleyen herhangi bir yönü yoktur.

        Saç Boyamak Caiz midir?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca verilen fetvada bu konu hakkında bilgi bulabilirsiniz. Bu fetvaya göre; kişiler, başkalarını yanıltma amacı olmadan saç, sakal ve bıyık gibi bölgelerini boyayabilir. Ayrıca erkeğin saçını siyaha boyaması “mekruh” kabul edilmiştir. Ancak erkeğin kına gibi renklerle boyamasına caiz bakılmaktadır.

        Kadınların Saçlarını Boyaması Caiz midir?

        Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamada, saç boyama konusunda kadınlara herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bu açıklamada kadınların saçlarını istediği renge boyayabileceği ve kına sürebileceği dile getirilmiştir. Önemli olan, kullanılan boya ya da kınanın saç yüzeyinde herhangi bir kimyasal oluşturmamasıdır. Bu olduğunda boya veya kına suyun temasına engel olur ve abdestlerin tümünü engeller. Ancak usule uygun yapılan boyalarda abdest geçerli olduğundan tıpkı erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da boya yapmak caizdir.

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        Erkeklerin Saçlarını Uzatması Günah mıdır?

        "Erkeklerin saçlarını uzatması günah mıdır?” sorusunu da yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuda herhangi bir kısıtlama ve günahın söz konusu olmadığını vurgulamıştır. Yapılan açıklamada Hz. Muhammed’in “Saçı olan kişi bakımına özen göstersin.” (Ebu Davud, Tereccül, 3; Muvatta, Şa’r, 2) dediği ifade edilmiştir. Bu noktada erkeklerin saçlarının temizliğine ve bakımına dikkat etmesi kaydıyla saç uzatmalarında herhangi bir sakınca olmadığı öne sürülmüştür.

        Beyazlayan Saçı Boyamak Caiz midir?

        Diyanet’in yaptığı açıklamada beyazlayan saçı boyamanın caiz olup olmadığına dair bilgiler de bulunur. Açıklama, erkeklerin saçını siyah dışında bir renge boyamasını caiz bulsa da burada küçük bir detay vardır. Bu detaya göre, genç yaşında olan erkeklerin saçı beyazlamışsa siyah renge boyamasında sakınca bulunmaz.

        Açıklamanın kadınlar için ayrılan kısmında ise kadınların saç boyatma konusunda engeli bulunmadığı görülür. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda cinsiyet fark etmeksizin her iki cinsin de saç üzerinde kimyasal tabaka oluşmadıkça abdest alabildiğinden boya ve kınaya caiz bakabileceğini ifade eder.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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