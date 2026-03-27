        Haberler Sağlık "Saç dökülmesinde rastgele vitaminden uzak durun" | Sağlık Haberleri

        "Saç dökülmesinde rastgele vitaminden uzak durun"

        Saç dökülmesini tek başına şampuanlarla ya da rastgele vitaminlerle çözmeye çalışmanın en sık yapılan hatalar olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Gökçedağ Ünsal, "Saç dökülmesi altta yatan bir durumun belirtisi olabilir ve bu tespit edilmeden yapılan müdahaleler zaman kaybına yol açabilir. Saç dökülmesi çoğu zaman geri dönüşümlü bir süreçtir. Ancak doğru zamanda doğru tanı konulmazsa kalıcı hale gelebilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Gündelik yaşamda ‘Saçım neden dökülüyor?’, ‘Saç dökülmesi hangi vitamin eksikliğinden olur?’, ‘Saç dökülmesi ne zaman ciddiye alınmalı?’ gibi soruların, her yaş grubundan insanın ortak kaygısını yansıttığını oysa saç dökülmesi her zaman bir hastalık anlamına gelmediğini işaret eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Gökçedağ Ünsal, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        GÜNDE NE KADAR SAÇ DÖKÜLMESİ NORMAL?

        Saç dökülmesinde kritik kuralın dökülmenin tipi, süresi ve eşlik eden bulgular olduğunun altını çizen Dr. Ünsal, "Saçlar yaşam döngüsü olan yapılardır. Her saç teli; büyüme (anagen), geçiş (katagen),dinlenme (telogen) evrelerinden geçer. Bu nedenle günde ortalama 50-100 tel saç dökülmesi fizyolojik kabul edilir. Özellikle yıkama sırasında ya da tararken fark edilen dökülmeler çoğu zaman normaldir" ifadelerini kullandı.

        DÖKÜLME ANİ BAŞLADIYSA VE BELİRGİN BİR ARTIŞ VARSA DİKKAT!

        Uzm. Dr. Ünsal, “Dökülme ani başladıysa, kısa sürede belirgin artış gösterdiyse, belirli bir bölgede yoğunlaştıysa ve saç yoğunluğunda gözle görülür azalma varsa “normal” sınırların dışına çıkılmış olabilir. Bu durumlarda vakit kaybedilmeden bir dermatoloji hekimine başvurulmalıdır” dedi.

        EN SIK GÖRÜLEN SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ

        Uzm. Dr. Ünsal, günümüzde en sık görülen saç dökülmesi nedenlerini ise şöyle sıraladı: “Mevsimsel, strese veya vücuttaki değişikliklere bağlı tepkisel dökülme: Yoğun stres, geçirilen enfeksiyonlar, cerrahi operasyonlar ve ani kilo kaybı saç dökülmesini tetikleyebilir. Mevsimsel olarak özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında dökülmeler artabilir. Bu tip dökülmelere telogen effluvium adı verilir. Genellikli ani başlangıçlı dökülmelerdir. Kısa sürede yoğun saç dökülmesi görülebilir ancak çoğunlukla geçici bir durumdur; tam açılma ve kellik oluşumu beklenmemektedir. Stres ortadan kalktığında dökülen saçların yeniden çıkması beklenir.

        Androgenetik alopesi (genetik saç dökülmesi): Hem kadın hem erkek genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı hormonların etkisine bağlı ortaya çıkar. Sıklıkla ailede benzer dökülme veya kellik öyküsü vardır. Erkeklerde dökülme genellikle şakaklardan ve tepe bölgesinden başlar. Kadınlarda ise ön saç çizgisi korunur, tepe bölgesinde seyrelme ve orta saç çizgisinde belirginleşme şeklinde görülür. Bu dökülme tipi ilerleyicidir ve erken dönemde müdahale edilmezse kalıcı hale gelebilir. Genetik olduğu için tamamen engellenemez ancak yavaşlatılabilir.

        Vitamin ve mineral eksiklikleri: Toplumda sık görülen demir, B12, D vitamini ve çinko eksiklikleri saç dökülmesini artırabilir. Ancak her saç dökülmesinin nedeni vitamin eksikliği değildir. Gelişigüzel takviye kullanımı hem gereksizdir hem de bazen dökülmeyi artırabilir.

        Hormonal problemler: Tiroit hastalıkları, doğum sonrası dönem, polikistik over sendromu gibi hormonal durumlar saç dökülmesine yol açabilir.

        Yanlış ürün ve işlemler: Sık ısı uygulamaları, aşırı kimyasal işlemler ve saçlı deriyi tahriş eden ürünler saçların koparak dökülmesini hızlandırabilir.

        NE ZAMAN DERMATOLOJİ UZMANINA BAŞVURMALI

        Uzm. Dr. Ünsal, aşağıdaki durumlarda mutlaka dermatoloji uzmanına başvurularak bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi:

        · Dökülme 2–3 aydan uzun sürüyorsa ve giderek artıyorsa,

        · Saç çizgisinde açılma veya seyrelme fark ediliyorsa,

        · Kaş, kirpik ya da vücut kıllarında da dökülme varsa,

        · Dökülmeye kaşıntı, kızarıklık veya pullanma eşlik ediyorsa,

        · Saçlı deride veya vücudun başka bölgelerinde yuvarlak ya da oval, tamamen saçsız alanlar oluştuysa.

        SAÇ DÖKÜLMESİNDE EN BÜYÜK YANLIŞ

        Saç dökülmesini tek başına şampuanlarla ya da rastgele vitaminlerle çözmeye çalışmanın en sık yapılan hatalar olduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Ünsal, “Saç dökülmesi altta yatan bir durumun belirtisi olabilir ve bu tespit edilmeden yapılan müdahaleler zaman kaybına yol açabilir. Saç dökülmesi çoğu zaman geri dönüşümlü bir süreçtir. Ancak doğru zamanda doğru tanı konulmazsa kalıcı hale gelebilir” dedi.

