Sacha Boey yine sakatlandı!

Bayern Münih'te top koşturan Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Alman ekibi, Boey'un sol dizinde menisküs yırtığını olduğunu ve 24 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Fransız savunma oyuncusunun bu nedenle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.