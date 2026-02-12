Saç bakımında doğru bilinen yanlışlar listesine bir yenisi daha mı ekleniyor? Saç kesmenin uzamaya etkisiyle ilgili gerçekler, sosyal medyada dolaşan önerilerden çok daha farklı bir tablo çiziyor.

SAÇ KESİLDİĞİNDE DAHA HIZLI UZAR MI? GERÇEKLER VE YANILGILAR

Saç bakımıyla ilgili kulaktan kulağa yayılan en yaygın inanışlardan biri şu: “Saçını kestirirsen daha hızlı uzar.” Peki bu gerçekten doğru mu, yoksa yıllardır süregelen bir şehir efsanesi mi? Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve saçın biyolojik yapısı bu soruya net bir yanıt veriyor.

REKLAM

SAÇIN UZAMA MEKANİZMASI NASIL ÇALIŞIR?

Saç, derinin altında bulunan saç foliküllerinden (köklerinden) uzar. Yani saçın canlı kısmı derinin altındadır; gözle gördüğümüz saç teli ise aslında ölü keratin hücrelerinden oluşur.

Bir saç teli üç evreden geçer:

Anajen (Büyüme) Evresi: Saçın aktif olarak uzadığı dönemdir. Bu evre 2 ila 7 yıl sürebilir.

Katajen (Geçiş) Evresi: Kısa süren bir ara dönemdir.

Telojen (Dinlenme) Evresi: Saç dökülmeye hazırlanır ve yeni saçın çıkması için yer açar.

Saçın uzama hızı; genetik faktörler, hormonlar, yaş, beslenme ve genel sağlık durumuna bağlıdır. Ortalama olarak saç ayda yaklaşık 1–1,5 santimetre uzar. SAÇ KESMEK UZAMA HIZINI ETKİLER Mİ? Bilimsel açıdan bakıldığında cevap net: Hayır. Saçın kesilmesi, köklerin çalışma hızını değiştirmez. Çünkü kesim işlemi saçın canlı kısmına değil, ölü olan uç kısmına uygulanır. Yani saç ne kadar sık kesilirse kesilsin, köklerdeki hücresel faaliyet aynı hızda devam eder. REKLAM Ancak burada önemli bir algı yanılması devreye giriyor. NEDEN DAHA HIZLI UZUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİLİR? Saç kesildikten sonra uçlardaki kırık ve yıpranmış kısımlar ortadan kalkar. Bu durum: - Saçın daha sağlıklı görünmesini sağlar - Uçlardaki koparak incelmeyi azaltır - Daha dolgun ve güçlü bir görünüm yaratır Kırık saç uçları zamanla yukarı doğru ilerleyerek saç telinin kopmasına neden olabilir. Bu da saçın uzamıyormuş gibi görünmesine yol açar. Oysa düzenli kesim sayesinde kopmalar azalır ve saç daha “istikrarlı” bir şekilde uzar. Bu durum, uzama hızının arttığı yanılgısını doğurur.