Sacramento Kings'te Luke Walton dönemi

Sacramento Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dave Joerger'den boşalan başantrenörlük görevine 39 yaşındaki ABD'li Walton'ın getirildiği duyuruldu.

Daha önce Golden State Warriors'ta yardımcı antrenörlük yapan Walton, 2016'dan bu yana Los Angeles Lakers'ın başında bulunuyordu.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Sırp basketbolcular Nemanja Bjelica ve Bogdan Bogdanovic'in de forma giydiği Kings, bu sezon 39 galibiyet, 43 mağlubiyet yaşadığı Batı Konferansı'nda 9. sırayı alarak play-off'ların dışında kaldı.