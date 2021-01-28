Sadakatsiz dizisinin 15. yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Her hafta yeni bölümleri ile seyircileri ekrana bağlayan Sadakatsiz dizisinde gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Son bölümde; Derin, Volkan'ın Asya'ya olan takıntısını öğreniyor. Sadakatsiz 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 15. son bölüm detayları...

SADAKATSİZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali'nin okulda yaptığı hırsızlık yüzünden başı belaya girer. Asya ve Volkan'a okula durumu çözmeye gider. Ancak Ali, annesine kızıp artık babasının yanında yaşacağını söyleyince Asya şaşkına döner.Kapı çalar ve Asya, Derin ile Ali'yi görür.