Medyapım / Mednova yapımcılığında ekrana gelen Sadakatsiz son bölümü araştırılıyor. Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Berkay Ateş (Aras) gibi oyuncuların rol aldığı Sadakatsiz dizisi son bölümünde heyecan durulmadı. İşte Sadakatsiz son bölümde olanlar ve Sadakatsiz tek parça izleme ekranı

SADAKATSİZ 54. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Sadakatsiz 54. son bölümü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Mart Çarşamba yayınlanan 54. son bölümde Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi?

Asya’nın Derin konusunda Onur’u uyarması, Derin’i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya’yı yerleştirse de Asya’nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Volkan’a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya’nın ağına takılır. Asya’nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?