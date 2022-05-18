Medyapım / Mednova'nın yapımcılığını üstlendiği Sadakatsiz dizisinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor. Sadakatsiz son bölümü merak ediliyor. Sadakatsiz yeni bölümü ile her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanıyor. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte, detaylar...

SADAKATSİZ 59. BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki Sadakatsiz 59.bölüm izleme linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ 59. BÖLÜM ÖZETİ

Volkan’ın yaralanması ile Asya, Ali’nin babasını kaybetme ihtimaliyle sarsılır. Sürpriz bir haber alan Nil ve Selçuk yeni bir yol ayrımına gelir.

En zor zamanında yanında bir kez daha Onur’u bulan Derin, ummadığı bir anın içine çekilir.Hata üstüne hata yapan Derin yolun sonuna geldiğini hissederken, Gönül Volkan sorununu kökünden çözmeye kararlıdır.