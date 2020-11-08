Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Sadakatsiz 5. bölüm dün akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geldi. Her hafta izleyenleri ekrana kilitleyen Sadakatsiz 5. bölümünde neler oldu? Sadakatsiz 5. bölümde Asya Volkan'ı aldattı mı? Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 4 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri geriyor. Bu durumu fırsat bilen Asya, Derin'i rahatsız etmek için beklenmedik bir hamle yapıyor.

Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek. Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor.

Asya'nın Volkan'la otel odasında buluşması olayları kızıştırıyor.

Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!