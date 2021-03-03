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Sadakatsiz Hicran kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Hicran'ı kim oynuyor, Selçuk'un annesi kim?

Sadakatsiz dizisinde Hicran karakterini canlandıran Nilgün Türksever, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Güzel oyuncu birçok popüler yapımda yer almış ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Nilgün Türksever, kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nilgün Türksever hakkında merak edilen detaylar...

Sadakatsiz Hicran kimdir, gerçek adı ne? Sadakatsiz Hicran'ı kim oynuyor?

Sadakatsiz dizisinde Hicran karakterine hayat veren Nilgün Türksever ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Selçuk'un annesi Hicran'a hayat veren Nilgün Türksever ile ilgili bilgiler...

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?

Nilgün Türksever, 30 Eylül 1977, tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı ve o sıralarda 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'ne girdi. 2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Şehir Tiyatrosu kurslarında eğitmenlik yaptı. Eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama ile yaptı. 2006–2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.

Nilgün Türksever, Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok film ve dizide rol aldı. Halit'in ikinci karısı ve Alihan'ın ablası Yasak Elma dizisinde Zerrin Taşdemir karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını/ Yardımcı Yönetmen - 2017

Ferhat ile Şirin (Bir Su Masalı)/ Mehmene - 2015

Rol Aldığı Diziler:

Yasak Elma (Zerrin Taşdemir, 2018)

Kara Yazı (İclal Karahan, 2017)

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