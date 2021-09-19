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Haberler Televizyon Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Kanal D dizisi Sadakatsiz 2. sezon tarihi açıklandı! İşte Sadakatsiz yeni sezo
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Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Kanal D dizisi Sadakatsiz 2. sezon tarihi açıklandı! İşte Sadakatsiz yeni sezon...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz ile ilgili müjdeli haber geldi. Dizinin hayranlarının merakla beklediği Sadakatsiz 2. sezon tarihi açıklandı. Peki gözlerin çevrildiği Sadakatsiz'in yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Kanal D dizisi Sadakatsiz 2. sezon tarihi açıklandı! İşte Sadakatsiz yeni sezo

Sadakatsiz 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor!

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı.

Sadakatsiz'in yeni sezonu 22 Eylül Çarşamba günü başlayacak...

SADAKATSİZ'E YENİ OYUNCU

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak. Ateş'in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı.

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