SaDe programı başvuruları açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yürütücülüğünde Mercedes-Benz Türk’ün destekleriyle, görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıların gelişimlerine ve üretim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) programının üçüncü dönem başvuruları açıldı.

SaDe programı üçüncü döneminde de 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Görsel sanatlar alanında (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) üretim yapan 35 yaşını aşmamış sanatçılar, tasarı aşamasındaki projeleriyle katılabiliyor. Başvurular arasından belirlenecek beş projeye 5.000’er avro destek sağlanacak. Ayrıca sanatçılara, üretim süreçleri boyunca alanında uzman mentorlarla çalışma imkânı sunulacak ve projelerini kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle bir araya gelerek geliştirmeleri sağlanacak.

Son başvuru tarihi 30 Mart 2026

Değerlendirme süreci sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’dan oluşan seçici kurul tarafından yürütülecek. SaDe programına başvurular 30 Mart Pazartesi 2026, saat 17.00’ye kadar yalnızca çevrim içi başvuru formu üzerinden kabul edilecek.