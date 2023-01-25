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Haberler Magazin Sadece çocuklar için değil, tüm aile için eğlence: Dinosaur World Live
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Sadece çocuklar için değil, tüm aile için eğlence

İngiltere kökenli 'Dinosaur World Live' etkinliği, 31 Ocak - 4 Şubat 2023 arasında BKM Organizasyonu ile seyirciyle buluşacak

Sadece çocuklar için değil, tüm aile için eğlence: Dinosaur World Live
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HABERTURK.COM

Sahneye dev canlı dinozorlar getirmek için kuklalar kullanan 'Dinosaur World Live', seyircileri dinozorların dünyayı dolaştığı çağa geri götürüyor.

31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak olan 'Dinosaur World Live', çocukların sürüngenler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak.

Güney Amerika yakınlarındaki uzak bir adada arkadaşları için dinozorlarla büyüyen paleontologların kızı 'Miranda' tarafından tanıtılan 'Dinosaur World Live', küçüklere tarih öncesi arkadaşlarına yaklaşma ve en coşkulu kükremelerini deneme şansı veriyor.

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