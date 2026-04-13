Sadece gelenek sanıyorduk ama gerçek bambaşka! Türk kahvesinin yanında neden su içmeli? İşte 7 sebep
Türk kahvesi genellikle su ile birlikte ikram edilir. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Çoğu kişi bunun yalnızca gelenek olduğunu düşünüyor. Ancak tek sebep bu değil. Kahveden sonra içilen bir bardak suyun hem lezzet hem de sağlık açısından oldukça önemli etkileri bulunuyor. İşte o bardağın arkasındaki bilimsel gerçek...
Türk kahvesi köpüğü, kokusu ve aromasının yanı sıra sunumuyla da dikkat çeker. Misafirliğe gittiğinizde ya da bir kafede sipariş verdiğinizde kahvenin yanında bazı ikramlıklar bulunur. Bunlardan biri de küçük bir bardakta sunulan sudur. Peki kahve ve su neden yan yana sunulur? Çoğu kişi bunu sadece geleneksel bir detay olarak görse de aslında bu alışkanlığın arkasında önemli nedenler bulunuyor. Uzmanlar, kahveden sonra içilen suyun hem damak temizliği sağladığını hem de kafeinin vücut üzerindeki etkilerini azalttığını belirtiyor. İşte kahvenin yanında sunulan o suyun bilinmeyen işlevleri…
TÜRK KAHVESİ YANINDA SU İÇMENİN NEDENLERİ
Damak tadını temizler
Türk kahvesi yoğun ve süzülmemiş bir içecektir. Su, kahvenin ince telvesini ve yoğun acı tadını gidererek, zengin aromasının tadını tam anlamıyla çıkarmanızı sağlar.
Oksalat maddesini vücuttan uzaklaştırır
Kahvede yüksek oranda bulunan oksalat maddesi, böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Su, bu maddenin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Vücudun sıvı dengesini destekler
Türk kahvesi, hafif idrar söktürücü etkisi olan kafein içerir. Bu nedenle vücutta sıvı kaybına neden olabilir. Kahvenin hemen ardından içilen su, vücudun sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olur.
Sindirim sistemine yardımcı olabilir
Kahve bazı kişilerde mideyi hassaslaştırabilir. Su içmek, mideyi rahatlatmaya ve sindirimi desteklemeye yardımcı olabilir.
Kalp sağlığını korur
Kafein, kan basıncında geçici dalgalanmalara neden olabilir ve kalp atış hızını artırabilir. Su, kafeinin kalp üzerindeki yükünü hafifletmeye yardımcı olur.
Ağız ve diş sağlığını korur
Kahve, zamanla diş minesini lekeleyip üzerinde kalıntı bırakabilir. Kahveden sonra içilen su, telvelerin dişlerinize yapışmasını önleyerek ağız hijyenini destekler.
Kahve deneyimini tamamlar
Türk kahvesi, yavaş ve özenle içilmesi gereken bir içecektir. Suyun eklenmesi bir duraklama anı yaratır. Böylece bu ritüeli aceleye getirmeden tadını çıkarmanıza yardımcı olur.
BU GELENEK NEREDEN GELİYOR?
Osmanlı dönemindeki rivayetlere göre, eve gelen misafirin aç olup olmadığını anlamak için kahve yanında su ikram edilirdi.
Misafir ilk olarak suyu içerse aç olduğu, kahveyi tercih ederse tok olduğu anlamına gelirdi.
Bir diğer rivayete göre ise Osmanlı padişahlarına yönelik zehir ihtimalini ortadan kaldırmak için su ikram edilirdi.
Buna göre padişah, parmağını önce kahveye daha sonra suya değdirir, çeşnişibaşı da kahvenin zehirli olup olmadığını buradan anlardı.
PEKİ ÖNCE Mİ İÇİLİR SONRA MI?
Kahvenin yanındaki suyun ne zaman içilmesi gerektiği ile ilgili bilimsel tavsiye yoktur. Kahveden önce, kahve sırasında veya kahveden sonra içilebilir. Ancak kahveden birkaç yudum aldıktan sonra su içmek, damak tadını temizlemek ve sıvı dengesini sağlamak için genel kabul gören yöntemdir.
Sonuç olarak Türk kahvesinin yanında sunulan o küçük bardak su, yalnızca bir gelenek değil; damak tadını dengeleyen, vücudu destekleyen ve kahve deneyimini tamamlayan önemli bir parçadır. Bu nedenle bir dahaki kahve keyfinizde suyu görmezden gelmeyin.
Haber kaynakları: https://www.toproasters.com.tr/en/post/why-is-coffee-served-with-water, https://caffelab.com/drink-water-before-or-after-coffee/
Fotoğraf kaynak: iStock