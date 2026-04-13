        Haberler Keşfet Sadece gelenek sanıyorduk ama gerçek bambaşka! Türk kahvesinin yanında neden su içmeliyiz? İşte 7 sebep

        Sadece gelenek sanıyorduk ama gerçek bambaşka! Türk kahvesinin yanında neden su içmeli? İşte 7 sebep

        Türk kahvesi genellikle su ile birlikte ikram edilir. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Çoğu kişi bunun yalnızca gelenek olduğunu düşünüyor. Ancak tek sebep bu değil. Kahveden sonra içilen bir bardak suyun hem lezzet hem de sağlık açısından oldukça önemli etkileri bulunuyor. İşte o bardağın arkasındaki bilimsel gerçek...

        Giriş: 13.04.2026 - 10:00
        Türk kahvesi köpüğü, kokusu ve aromasının yanı sıra sunumuyla da dikkat çeker. Misafirliğe gittiğinizde ya da bir kafede sipariş verdiğinizde kahvenin yanında bazı ikramlıklar bulunur. Bunlardan biri de küçük bir bardakta sunulan sudur. Peki kahve ve su neden yan yana sunulur? Çoğu kişi bunu sadece geleneksel bir detay olarak görse de aslında bu alışkanlığın arkasında önemli nedenler bulunuyor. Uzmanlar, kahveden sonra içilen suyun hem damak temizliği sağladığını hem de kafeinin vücut üzerindeki etkilerini azalttığını belirtiyor. İşte kahvenin yanında sunulan o suyun bilinmeyen işlevleri…

        TÜRK KAHVESİ YANINDA SU İÇMENİN NEDENLERİ

        Damak tadını temizler

        Türk kahvesi yoğun ve süzülmemiş bir içecektir. Su, kahvenin ince telvesini ve yoğun acı tadını gidererek, zengin aromasının tadını tam anlamıyla çıkarmanızı sağlar.

        Oksalat maddesini vücuttan uzaklaştırır

        Kahvede yüksek oranda bulunan oksalat maddesi, böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Su, bu maddenin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

        Vücudun sıvı dengesini destekler

        Türk kahvesi, hafif idrar söktürücü etkisi olan kafein içerir. Bu nedenle vücutta sıvı kaybına neden olabilir. Kahvenin hemen ardından içilen su, vücudun sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olur.

        Sindirim sistemine yardımcı olabilir

        Kahve bazı kişilerde mideyi hassaslaştırabilir. Su içmek, mideyi rahatlatmaya ve sindirimi desteklemeye yardımcı olabilir.

        Kalp sağlığını korur

        Kafein, kan basıncında geçici dalgalanmalara neden olabilir ve kalp atış hızını artırabilir. Su, kafeinin kalp üzerindeki yükünü hafifletmeye yardımcı olur.

        Ağız ve diş sağlığını korur

        Kahve, zamanla diş minesini lekeleyip üzerinde kalıntı bırakabilir. Kahveden sonra içilen su, telvelerin dişlerinize yapışmasını önleyerek ağız hijyenini destekler.

        Kahve deneyimini tamamlar

        Türk kahvesi, yavaş ve özenle içilmesi gereken bir içecektir. Suyun eklenmesi bir duraklama anı yaratır. Böylece bu ritüeli aceleye getirmeden tadını çıkarmanıza yardımcı olur.

        BU GELENEK NEREDEN GELİYOR?

        Osmanlı dönemindeki rivayetlere göre, eve gelen misafirin aç olup olmadığını anlamak için kahve yanında su ikram edilirdi.

        Misafir ilk olarak suyu içerse aç olduğu, kahveyi tercih ederse tok olduğu anlamına gelirdi.

        Bir diğer rivayete göre ise Osmanlı padişahlarına yönelik zehir ihtimalini ortadan kaldırmak için su ikram edilirdi.

        Buna göre padişah, parmağını önce kahveye daha sonra suya değdirir, çeşnişibaşı da kahvenin zehirli olup olmadığını buradan anlardı.

        PEKİ ÖNCE Mİ İÇİLİR SONRA MI?

        Kahvenin yanındaki suyun ne zaman içilmesi gerektiği ile ilgili bilimsel tavsiye yoktur. Kahveden önce, kahve sırasında veya kahveden sonra içilebilir. Ancak kahveden birkaç yudum aldıktan sonra su içmek, damak tadını temizlemek ve sıvı dengesini sağlamak için genel kabul gören yöntemdir.

        Sonuç olarak Türk kahvesinin yanında sunulan o küçük bardak su, yalnızca bir gelenek değil; damak tadını dengeleyen, vücudu destekleyen ve kahve deneyimini tamamlayan önemli bir parçadır. Bu nedenle bir dahaki kahve keyfinizde suyu görmezden gelmeyin.

        Haber kaynakları: https://www.toproasters.com.tr/en/post/why-is-coffee-served-with-water, https://caffelab.com/drink-water-before-or-after-coffee/

        Fotoğraf kaynak: iStock

        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Altın haftaya düşüşle başladı
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Galibi olmayan savaş
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli adliyede
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Mağdur: 11 yaşında kız çocuğu... 79 yaşında taciz gözaltısı!
        Otomobil fiyatları için zam uyarısı
        Macaristan'da 16 yıl sonra muhalefet Orban'ı yendi
        Çinli insansı robot Usain Bolt'un hızına ulaştı