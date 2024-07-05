Sadece Tunceli'de yetişiyor: Toplamanın cezası 387 bin lira

Tunceli dağ sarımsağının diğer sarımsak ve soğanlardan ayıran özellik çiçek açıp tohum bağlaması. Bu nedenle en kolay çoğalma metodu ancak tohumla gerçekleşebiliyor. Özellikle çiçeklenme dönemlerinde sökülmesi Tunceli dağ sarımsağının neslinin tehlikeye düşmesine ya da yok olmasına neden olabilir.