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Scarlet Lady'nin yan bölümlerinde ise Concrete Amsterdam'ın tasarladığı spor alanları var. Burada boks için rign, ağırlık ve jimnastik için ekipmanlar bulunuyor. Kum torbalarının asılı olduğu üst alan ise koşmak isteyenler için hazırlanmış bir pist.