Richard Brunson'ın sahibi olduğu Virgin Group bünyesinde kurulan Virgin Voyages, sadece yetişkinlere hizmet veren dev bir gemiyi 2020 yılında görücüye çıkarma hazırlığında.
İç ve dış tasarımında Londra'dan Tom Dixon, New York'tan Roman ve Williams ile Hollandalı Concrete Amsterdam gibi devlerle çalışılan Scarlet Lady isimli gemide yok yok...
Richard's Rooftop ismindeki en üst güverte sadece süitlerde kalan konuklara açık ve fütüristik bir anlayışla hazırlanmış özel bir kulüp bulunuyor.
Geminin diğer tarafında Crow's Nest yani karga yuvası isminde bir başka büyük güverte var. Burada güneş banyosu, yoga ve çeşitli açık hava etkinlikleri düzenlenebiliyor.
Yan tarafta ise yemek alanının da bulunduğu oyun oynanabilecek, son teknoloji imkanlarla televizyon izlenebilecek bir spor barı bulunuyor.
Sport barının köşesi ve geminin kıç tarafında ise The Dock isminde müzikli, büyük bir lounge bulunuyor. Burası misafirlerin sosyalleşmesi ya da rahat vakit geçirmesi için düşünülmüş bir alan.
Scarlet Lady'nin yan bölümlerinde ise Concrete Amsterdam'ın tasarladığı spor alanları var. Burada boks için rign, ağırlık ve jimnastik için ekipmanlar bulunuyor. Kum torbalarının asılı olduğu üst alan ise koşmak isteyenler için hazırlanmış bir pist.
Spor sonrasında ise dinlenmek ve rejenerasyon için birkaç adım ötede sahil kulübelerini andıran oturma alanı dikkati çekiyor. Kavurucu sıcaklar için soğutma çözümü de var.
Scarlet Lady'nin iç kısmında ise Pink Agfave ismindeki avangart tasarımıyla ön plana çıkan bir Meksika restoranı ve bar bulunuyor.
Lüks geminin en gözde olacak mekanlarından biri ise The Manor ismindeki gece kulübü Richard Brunson'ın müzik endüstrisindeki deneyimlerinden esinlenilerek yapılmış ve Virgin müzik firmasının ilk stüdyosuyla aynı isme sahip.
Mekana girmeden önce ya da ara vermek isteyenler için özel bir lobi hazırlanmış.
Özel gece, etkinlikler ve toplantılar için devasa bir balo salonu da var. Burası geminin tüm misafirlerinin dans edebileceği kadar büyük olacak ve tasarımı Roman ve Williams'a ait.
Geminin bir başka dikkat çeken mekanı ise tasarımı ve Breaking Bad dizisiyle popülerleşen periyodik tablo oyunlarıyla farklılaşan Test Kitchen ismineki restoran.
Metalik unsurların ağırlıklı olduğu restoran biraz fazla soğuk görünüyor ve labortuvar havası veriyor.
B-Complex ismindeki özel antrenman alanında bireysel çalışma yapabilmek mümkün.
Redemption yani kurtarılma, kefaret anlamındaki termal spa ise bir su altı mağarasından ilham alınarak tasarlanmış ve pek çok imkan sunuyor
Bakımına düşkün erkekler için her şeyin düşünüldüğü bir kuaför salonu var.
Keza kadınlar için de bir güzellik merkezi ve spor alanları düşünülmüş.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.