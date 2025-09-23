Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sadettin Saran futbolcularla bir araya gelecek! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran futbolcularla bir araya gelecek!

        Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, bugün tesislerde takımla bir araya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:21
        Sadettin Saran futbolcularla bir araya gelecek!
        UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bugün son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapıp ardından özel uçakla Hırvatistan'a hareket edecek.

        Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre başkan Sadettin Saran, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelecek. Oyunculara Dinamo Zagreb maçında başarı dilemek için tesislere gidecek Saran, takımı da Hırvatistan'a uğurlayacak.

